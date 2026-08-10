«Αυτές τις μέρες παίρνουμε μια ανάσα για να συνεχίσουμε τον αγώνα με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας», ανέφερε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε δήλωσή του από την πολιτική-πολιτιστική εκδήλωση της Κομματικής Οργάνωσης Αταλάντης του ΚΚΕ.

Υποστήριξε ότι «αυτές τις ανάγκες δεν μπορούν να τις λύσουν ούτε το επιτελικά αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα ‘κοστολογημένα’ προγράμματα της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων της ‘βολικής’ αντιπολίτευσης». Πρόσθεσε ότι «το ΚΚΕ βρίσκεται μπροστά ακριβώς γιατί έχει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, το σύστημα της εκμετάλλευσης, των κερδών, των πολέμων».