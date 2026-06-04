Ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε το βράδυ της Τετάρτης στη Λαμία, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Τ.Ο Φθιώτιδας του ΚΚΕ, για την παρουσίαση της έκδοσης της αρχειακής έρευνας του φιλόλογου και πρώην προϊστάμενου των Γενικών Αρχείων του Κράτους Φθιώτιδας, Δημήτρη Θ. Νάτσιου, με τίτλο «Το έκτακτον Στρατοδικείον Λαμίας 1946 – 1950».

Μιλώντας εκτενώς για την έκδοση της έρευνας ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «στα χρόνια 1946-1949, οι εκτελεσμένοι αγωνιστές υπερβαίνουν τους 3.300. Επίσης, ανάμεσα στους εκτελεσθέντες συγκαταλέγονται και 374 που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο από τα κακουργιοδικεία». Επεσήμανε ότι ο κατάλογος των εκτελεσμένων σε όλη την Ελλάδα δεν είναι πλήρης και ότι σε αυτό το πεδίο απαιτείται παραπέρα έρευνα. «Το βιβλίο του αγαπητού Δημήτρη Νάτσιου αποτελεί μια πολύτιμη συμβολή, καθώς χάρη στην άοκνη προσπάθειά του, έχουμε τον κατάλογο των 200 εκτελεσμένων εδώ, στην Ξηριώτισσα», είπε.

Περνώντας στο σημερινό πολιτικό τοπίο υποστήριξε ότι συνεχίζουν να συγκροτούνται δύο κόσμοι: «Από τη μια, ο κόσμος της εκμετάλλευσης, των πολέμων, των σκανδάλων και της σαπίλας, που υπηρετεί η κυβέρνηση της ΝΔ με την πολιτική της» και από την άλλη πλευρά η «μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία». Σχολίασε ότι «αυτή την πολιτική υπηρετούν όλα τα κόμματα του συστήματος. Και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αστικής αντιπολίτευσης και κάποια προσωποπαγή που ξανασυστήνονται». Είπε πως για να ηττηθούν στο σύνολο τους αυτές οι πολιτικές επιλογές, πρακτικά σημαίνει ότι «πρέπει να μη δοθεί άλλη ευκαιρία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να αλωνίζει, δεν πρέπει να του δοθεί καμία νέα πίστωση χρόνου…» και ταυτόχρονα «πρέπει να ηττηθούν και τα υπόλοιπα κόμματα που υπηρετούν τα βάθρα αυτής της πολιτικής, που ορκίζονται στον ίδιο, τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, στις ίδιες διεθνείς συμμαχίες του κεφαλαίου…».

Και γι’ αυτό, συνέχισε, «δεν κομίζουν τίποτα το ‘νέο’, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κ. Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού, και τελικά του φόρτωσε ένα τρίτο βάρβαρο μνημόνιο, ξέπλυνε και υπηρέτησε τις συμμαχίες με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, έσπειρε την απογοήτευση και έφερε τον Μητσοτάκη ‘καβάλα στ’ άλογο’». Υποστήριξε ότι «τώρα, με την απροκάλυπτη στήριξη της ίδιας της κυβέρνησης και άλλων επιτελείων του συστήματος, επιχειρεί να ανακαινίσει το ‘μαγαζί’ του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, μαζεύοντας τα κομμάτια του, μήπως και καταφέρει να εγκλωβίσει μέρος της λαϊκής δυσαρέσκειας…».

Τόνισε πως «το ίδιο ισχύει και για το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, το οποίο, πίσω από θολές και γενικόλογες διακηρύξεις, επιχειρεί να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών, και να τον μετατρέψει σε μια αυταπάτη για τη δήθεν ‘κάθαρση’ με ημίμετρα όλης αυτής της εγγενούς βρωμιάς και της εκμετάλλευσης ενός συστήματος». Σημείωσε ότι όμως δεν μπορεί να το κάνει γιατί «αυτός ο αγώνας ανήκει σε όλον τον λαό και τη νεολαία…».

Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι το ΚΚΕ δίνει σταθερά όλες τις δυνάμεις του με τον κόσμο της δουλειάς και της αξιοπρέπειας και «αυτός είναι και ο πραγματικός αντίπαλος κάθε αντιλαϊκής κυβέρνησης», ενώ ζήτησε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα στους αγώνες, στις βουλευτικές εκλογές, παντού.