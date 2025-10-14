Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, έδωσε το παρών σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στην απεργιακή συγκέντρωση σωματείων, Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών στα Προπύλαια.

«Η μεγάλη συμμετοχή σήμερα στην πανεργατική απεργία και τα συλλαλητήρια δείχνει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποδεχθούν αυτό το νομοσχέδιο-τερατούργημα και θα το βάλουν εκεί που πραγματικά αξίζει να πάει: στα σκουπίδια», δήλωσε ο κ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

«Γιατί το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων δεν είναι η 13ωρη σκλαβιά, αλλά είναι το 7ωρο-πενθήμερο-35ωρο, είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι αξιοπρεπείς μισθοί, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, οι κοινωνικές παροχές, τα πλήρη δικαιώματα τους για μια ζωή που πραγματικά τους αξίζει».