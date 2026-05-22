Επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε την Παρασκευή (22/5) η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την τροπολογία «επιτάχυνσης» της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, η οποία ψηφίστηκε αυτή την εβδομάδα από τη Βουλή.

Υπενθυμίζεται πως η κ. Κοβέσι είχε στείλει επιστολή διαμαρτυρίας και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, καθώς θεωρεί πως η τροπολογία «επιτάχυνσης» που ψηφίστηκε το βράδυ της Τρίτης επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος τους.

Όπως επισημαίνει στην επιστολή της η Ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, οι πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις «έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της EPPO στην Ελλάδα».

«Η βεβιασμένη τροποποίηση του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της EPPO να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την EPPO, στην επιστολή της αναφέρεται και στην πρόσφατη άρνηση του Ελληνικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης για την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 έτη, η οποία, όπως τονίζει, «έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της EPPO στην Ελλάδα».

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα την παράταση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για δύο και όχι για πέντε έτη που είναι κανονικά η πλήρης θητεία.

«Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαίος εισαγγελέας ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας» με την EPPO.