Απίστευτο σκηνικό στη Βουλή με πρωταγωνιστές την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τον Διαμαντή Καραναστάση, ο οποίος πρόσφατα παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα.

«Άναψαν τα αίματα» για τον Καραναστάση

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την προβολή ενός βίντεο από το κινητό της τηλέφωνο, στο οποίο, όπως υποστήριξε, καταγράφεται το «γλείψιμο» του Μακάριου Λαζαρίδη στον Διαμαντή Καραναστάση επιχείρησε να εκθέσει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ.

«Τι έγινε; Σας πειράζει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος; Ακούστε το “γλείψιμο” του Μακάριου Λαζαρίδη στον Διαμαντή και μετά τον βρίζει», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Για show της Ζωής Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας ότι «ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει το πραγματικό σας πρόσωπο», για αυτό οι δημοσκοπήσεις φέρνουν την Πλεύση κάτω από τη Φωνή Λογικής.

«Ανάγωγη σταμάτα»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξόργισε τον Γιώργο Λαμπρούλη όταν υποστήριξε ότι το ΚΚΕ «έχει βάλει εκλεγμένους να παραιτηθούν», με το βουλευτή να της φωνάζει εξοργισμένος: «λες ψέματα! Απόδειξέ το!». «Πονάει η αλήθεια. Στην κ. Διγενή και την κ. Φόνσου δεν είπατε να παραιτηθούν» διερωτήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. «Ο θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και το νοικοκύρη. Ο κλέφτης είστε εσείς. Μη με διακόπτετε! Ανάγωγη σταμάτα! Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και τα κάνεις αυτά στη Βουλή», ξέσπασε ο Άδωνις Γεωργιάδης επαναλαμβάνοντας ότι ο Διαμαντής Καραναστάσης υπήρξε «παντελώς ανύπαρκτος» στη Βουλή και πως «βαρέθηκε και παραιτήθηκε».

«Μας δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο»

«Μας δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο. Νόμιζα πως έβλεπα τον Παπαδόπουλο έτσι όπως κάνατε», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχηματίζοντας την περιβόητη καρδιά της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τα χέρια του, της επιτέθηκε για τον Σταύρο Παπασταύρου και τη στάση της απέναντί του. «Βρωμιά είστε εσείς που δεν ζητάτε συγγνώμη από όσους κατηγορούσατε και αθωώθηκαν. Μιλήσατε για τον Παπασταύρου, θα έπρεπε να ανάψετε κερί στην εκκλησία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας για όλες τις συκοφαντίες εις βάρος του. Εάν είχατε ψυχή και δεν ήσασταν βρώμικη θα του ζητούσατε συγγνώμη», είπε χαρακτηριστικά.

