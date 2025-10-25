Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Την απόφασή του να παραιτηθεί ανακοίνωσε ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου, έπειτα από τον σάλο που προκλήθηκε με τα αποθεωτικά σχόλια που είχε κάνει στο παρελθόν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Παπαβασιλείου:

«Από το 1974 ως και σήμερα υπήρξα συνεπές και αμετακίνητο μέλος του ΠΑΣΟΚ στηρίζοντας όλους τους Προέδρους του.

Δεν αποστασιοποιήθηκα ποτέ από τον αγώνα του κόμματός μας να ξαναβρεθεί στα πλατιά κοινωνικά και πολιτικά του όρια, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Έναν αγώνα που πλέον αντιστοιχίζεται με το αίτημα των πολιτών για αλλαγή πορείας, και ήττα της Νέας Δημοκρατίας, στις επόμενες εκλογές.

Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη. Γιατί είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλιά μου πριν 5 χρόνια, δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας, εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε δύο φορές την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τελικά θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των σκανδάλων και της απαξίωσης των δημοκρατικών θεσμών.

Επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτησή μου, η οποία και έγινε δεκτή.

Θα συνεχίσω να είμαι παρών στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή από όποια θέση μου ζητηθεί».

