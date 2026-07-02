Σειρά επίσημων συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου πραγματοποιεί στη Βηρυτό ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Άσαντ αλ Σαϊμπάνι.

Στο πλαίσιο της δεύτερης αυτής επίσκεψής του, ο Σύρος αξιωματούχος έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της χώρας, Ζοζέφ Αούν, ενώ προγραμματίζονται για πρώτη φορά συνομιλίες και με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, ο οποίος αποτελεί πολιτικό σύμμαχο της Χεζμπολάχ.

Η διπλωματική αυτή κινητικότητα σημειώνεται τη στιγμή που η Δαμασκός ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν επιθυμεί στρατιωτική ανάμειξη στο έδαφος του Λιβάνου, παρά τις αντίθετες πιέσεις που ασκούνται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι αμερικανικές προτάσεις και η στάση της Δαμασκού

Η Ουάσιγκτον έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να ωθήσει τη Συρία σε ενεργότερο ρόλο κατά της σιιτικής οργάνωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει προσφάτως ότι συζήτησε το θέμα με τον Σύρο πρόεδρο, Άχμαντ αλ Σάρα, επικρίνοντας παράλληλα το Ισραήλ για τη διαχείριση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και τις απώλειες αμάχων στον Λίβανο. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε διατυπώσει την άποψη ότι η Συρία θα μπορούσε να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ.

Συγκεκριμένα είχε σχολιάσει: «Πρότεινα στο Ισραήλ να αφήσουν τη Συρία να φροντίσει τη Χεζμπολάχ, διότι, για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι κάνουν καλύτερη δουλειά σε αυτό το θέμα».

Επιπλέον, αμερικανικές διπλωματικές πηγές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι ενθαρρύνουν τη μεταστάθμευση συριακών δυνάμεων στον ανατολικό Λίβανο με σκοπό τον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Ωστόσο, η νέα συριακή διοίκηση εμφανίζεται ιδιαίτερα διστακτική, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για τον κίνδυνο να παρασυρθεί η χώρα σε μια γενικευμένη περιφερειακή σύρραξη και να αναζωπυρωθούν οι εθνοτικές και θρησκευτικές εντάσεις.

Νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις

Η επίσκεψη του Σαϊμπάνι αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η πρώτη συνάντηση σε υψηλό επίπεδο είχε διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2025, ενώ τον περασμένο Μάιο ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχη επίσκεψη στη Συρία.

Η νέα ηγεσία της Δαμασκού διατηρεί εχθρική στάση απέναντι στη Χεζμπολάχ, η οποία υπήρξε στενός σύμμαχος του προηγούμενου προέδρου που ανετράπη.

Ήδη από τα τέλη του 2024, οι συριακές αρχές έχουν διακόψει τις γραμμές εφοδιασμού της οργάνωσης και έχουν ανακοινώσει τον εντοπισμό και τη σύλληψη θυλάκων που σχετίζονται με αυτήν εντός της συριακής επικράτειας, παρά τη διάψευση της οργάνωσης για φυσική παρουσία στη χώρα.

Ιστορικό υπόβαθρο και εσωτερικές ισορροπίες

Η πιθανότητα συριακής στρατιωτικής παρουσίας στον Λίβανο ξυπνά ιστορικές μνήμες, καθώς ο συριακός στρατός είχε επέμβει στη χώρα το 1976 κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, διατηρώντας τον πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο μέχρι την αποχώρησή του το 2005, εν μέσω κατηγοριών για πολιτικές δολοφονίες.

Στην παρούσα φάση, οι πρώην αντάρτικες δυνάμεις που πλέον ασκούν την εξουσία στη Συρία, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν συγκρούονταν ανοιχτά με τη Χεζμπολάχ, επιλέγουν την οδό της διπλωματικής ισορροπίας.

Κύριος στόχος τους παραμένει η διατήρηση της εσωτερικής σταθερότητας στη Συρία, μετά από 14 έτη εμφύλιας σύρραξης, αποφεύγοντας κινήσεις που θα μπορούσαν να διαταράξουν τις εύθραυστες ισορροπίες μεταξύ των δογμάτων, Σουνιτών, Σιιτών, Χριστιανών και Δρούζων και στις δύο πλευρές των συνόρων.