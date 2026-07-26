Συνεχίζονται οι διπλωματικές διαβουλεύσεις μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης, καθώς ξεκινά ο νέος κύκλος των τεχνικών συζητήσεων που αφορούν το κρίσιμο μέτωπο της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ο τρίτος κατά σειρά γύρος των επαφών θα λάβει χώρα στην ελληνική πρωτεύουσα το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου.

Στη συνάντηση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 π.μ., τα τεχνικά κλιμάκια των δύο χωρών αναμένεται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να εξετάσουν τις παραμέτρους και τα νομικά δεδομένα για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών.

Σύμφωνα με δτρατιωτικές και διπλωματικές πηγές, η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας για την πορεία των ελληνολιβυκών σχέσεων και τη διαμόρφωση του γεωπολιτικού χάρτη στην Ανατολική Μεσόγειο.