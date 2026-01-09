Αναταράξεις στη πολιτική σκηνή της Κύπρου έχει προκαλέσει βίντεο που δημοσιεύτηκε στη πλατφόρμα Χ και απεικονίζει αξιωματούχο της Κυβέρνησης, πρώην Υπουργό, επιχειρηματίες και υποτιθέμενους επενδυτές να συζητούν για χρηματοδοτήσεις προς την Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης φέρεται να εισέπραξε μίζες για την προεκλογική του εκστρατεία του 2023.

Ωστόσο, η κυβέρνηση κάνει λόγο για «υβριδική επίθεση» εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπονοώντας «ρωσικό δάκτυλο» λόγω της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την Λευκωσία.

Δείτε το βίντεο που διέρρευσε στο Χ:

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Πέμπτης υπήρξε σύσκεψη υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην οποία μετείχαν ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης και ο προϊστάμενος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής.

Ο πρώην υπουργός Γιώργος Λακκοτρύπης υπέβαλε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας ενώ του ζητήθηκαν περαιτέρω στοιχεία τα οποία, όπως δήλωσε ο ίδιος, θα παραδώσει τις επόμενες μέρες.

Οι αντιδράσεις για το πολιτικό σκάνδαλο – βόμβα

Το βίντεο, διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της Emily Thompson, η οποία παρουσιάζεται να είναι ανεξάρτητη Ερευνήτρια, Αναλύτρια και Λέκτορας, με βασική εστίαση στην εξωτερική και εσωτερική των ΗΠΑ έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Στελέχη της αντιπολίτευσης αλλά και της συμπολίτευσης ζητούν απαντήσεις και κάνουν λόγο για πλήγμα στους θεσμούς.

Αννίτα Δημητρίου (πρόεδρος ΔΗΣΥ)

«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο».

Στέφανος Στεφάνου (Γενικός Γραμματέας ΑΚΕΛ)

«Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση, που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Αναμένουμε και θα επανέλθουμε.»

«Η αργοπορημένη αντίδραση της Κυβέρνησης όχι μόνο δεν αμφισβητεί την αυθεντικότητα των όσων λέγονται στο video, αλλά δεν απαντά σε σοβαρά ερωτήματα που εγείρουν τεράστια πολιτικά, ηθικά κι άλλα ζητήματα που αφορούν τους κυβερνώντες. Για παράδειγμα: 1. Δεν απαντά για τις προεκλογικές εισφορές προς τον κ. Χριστοδουλίδη που δόθηκαν σε μετρητά για να μην φαίνεται ότι γίνεται υπέρβαση του ορίου του ενός εκατομμυρίου ευρώ. 2. Δεν απαντά για τις εισφορές επιχειρηματιών με αντάλλαγμα κυβερνητικές εξυπηρετήσεις. Αυτή η πρακτική φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον αδιαφανή τρόπο λειτουργίας του περιβόητου ταμείου της συζύγου του Προέδρου. Θα επανέλθουμε!»

Νικόλας Παπαδόπουλος (πρόεδρος ΔΗΚΟ)

«Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του.»

Μάριος Καρογιάν (πρόεδρος ΔΗΠΑ)

«Είναι πάγια η θέση της παράταξης μας πως ουδείς είναι υπεράνω του νόμου. Η σοβαρότητα θεμάτων που αγγίζουν θεσμούς και πρόσωπα απαιτεί ψυχραιμία, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες — όχι βιαστικά συμπεράσματα, στοχοποίηση και δημόσιες καταδίκες χωρίς πλήρη γνώση των πραγματικών δεδομένων», αναφέρει ο κ. Καρογιάν.

Ειρήνη Χαραλαμπίδου (βουλευτής)

«Αν κατάλαβα καλά, παρακολουθούμε ένα σοκαριστικό βίντεο, που το βλέπουμε και δεν πιστεύουμε γιατί πρωταγωνιστεί η κυβέρνηση με τους περί αυτής επιχειρηματίες! Πρέπει άμεσα να υπάρξει τοποθέτηση γιατί θα έχουμε χειρότερα από την παραίτηση του Βοηθού και τα τραγελαφικά! Τώρα υπάρχει και εικόνα. Είναι αληθές; Ή όχι;»

Αλεξάνδρα Ατταλίδου (βουλευτής)

«Πολύ καλά αρχίζει η Προεδρία μας Νίκο Χριστοδουλίδη. Όταν σας μιλούσαμε για διαφάνεια μας λέγατε τοξικούς!».

Χρίστος Χριστοφίδης (βουλευτής)

«Κυκλοφορεί ένα σοκαρίστικο βίντεο που εμφανίζει το Προεδρικό σε ποινικά κολάσιμες πράξεις διαφθοράς και όχι μόνο. Ο Πρόεδρος έχει ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, όχι να δώσει γενικόλογες θεωρίες, αλλά να απαντήσει σημείο προς σημείο στα όσα αναφέρονται από στενούς του συνεργάτες και άλλους. Τα μισά να αληθεύουν από εκείνα που περιλαμβάνονται στο βίντεο, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο πολιτικό σεισμό στην ιστορία της χώρας. Περιμένουμε λεπτομερείς εξηγήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Άριστος Δαμιανού (βουλευτής)

«Όσα καταγράφονται στο βίντεο που κυκλοφορεί εγείρουν πελώρια ηθικά, πολιτικά, θεσμικά και νομικά ζητήματα γύρω από το κεφάλαιο διαπλοκή και διαφθορά. Η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί αμέσως! Οι πολίτες δικαιούνται να ακούσουν την εκδοχή της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. ΣΗΜΕΡΑ!»

Χρύσης Παντελίδης (βουλευτής)

«Αναμένω πειστικές απαντήσεις για το βίντεο, που δημοσιεύτηκε σήμερα στα social media. Τόσο ως πολίτης, όσο και ως βουλευτής της συμπολίτευσης.»

Νίκος Γεωργίου (βουλευτής)

«Θυμάστε την πρόταση νόμου που είχα καταθέσει για διαφάνεια στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης που διαχειρίζεται η σύζυγος του κ.Χριστοδουλίδη, Φιλίππα Καρσερά; Ενώ ψηφίστηκε από τη Βουλή αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (!) και έπεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο για καθαρά νομοτεχνικούς λόγους. Πέραν των όσων εγείρονται από το σημερινό βίντεο που αναπαράγεται στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης, για τα οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να απαντήσει. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια ο Φορέας ή όχι; Πλέον υπάρχει ήχος και εικόνα! Και η πρόταση νόμου θα επανέλθει!»

ΕΔΕΚ

«Με πολλή επιφύλαξη για τη γνησιότητα του βίντεο και του λογαριασμού που το ανήρτησε και με εύλογες υποψίες για τα κίνητρα της δημοσιοποίησης, η ΕΔΕΚ ζητά πλήρη διερεύνηση, με στόχο να δοθούν από την κυβέρνηση ατράνταχτες εξηγήσεις με νόμιμα και επιστημονικά μέσα.

Η αλήθεια, η διαφάνεια και η υπόληψη της Κύπρου και των θεσμών της είναι για την ΕΔΕΚ πάνω απ’ όλα.»

Δημήτρης Δημητρίου (βουλευτής)

«Το επίμαχο βίντεο δεν αφορά ούτε την Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε την Κυβέρνηση. Αφορά προσωπικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ως εκ τούτου οφείλει να πάψει να κρύβεται και να επιδείξει ηγεσία. Η πολιτική βρίσκεται σε κρίση και περνά φάση απαξίωσης από τους πολίτες. Οι δηλώσεις περί υβριδικών επιθέσεων ρίχνουν νερό στο μύλο της απαξίωσης».