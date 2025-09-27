Κυπριακές διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το GSI (Great Sea Interconnector) αποτελεί ένα έργο κοινού συμφέροντος για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν, ότι υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας, η Τουρκία, τον οποίο δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς.

«Το έργο είναι κοινό και κρίσιμο για εμάς», επισημαίνουν, «όμως δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη τη στάση της Τουρκίας — εκεί εντοπίζονται οι πραγματικές δυσκολίες».

Οι κυπριακές πηγές εξηγούν ότι, ενώ η Λευκωσία και η Αθήνα θεωρούν πως το καλώδιο βρίσκεται εντός των δικαιοδοσιών τους, η Τουρκία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα αντιταχθεί σε μονομερείς ενέργειες στον θαλάσσιο χώρο, που θεωρεί ότι άπτεται των δικών της διεκδικήσεων. Συγχρόνως, αναφέρουν, πως η αβεβαιότητα και οι αντιφάσεις στην κυπριακή διακυβέρνηση — όπως για παράδειγμα οι διαφορετικές τοποθετήσεις μεταξύ υπουργείων — ενισχύουν τις δυσκολίες της διπλωματικής προσπάθειας, ειδικά όταν η Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη να μετατρέψει τις όποιες διαφωνίες σε πρακτικά εμπόδια για την υλοποίηση του έργου.

Ακόμη, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι: «Είναι ζήτημα γεωπολιτικού και οικονομικού ρίσκου, αλλά υπάρχει και ένας τέταρτος παράγοντας στο ζήτημα αυτό, που είναι η ΕΕ, η οποία έχει ήδη καταβάλει 657 εκατομμύρια ευρώ».