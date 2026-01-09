Άνω κάτω είναι από χθες η Κύπρος, μετά από αμφιλεγόμενο ρεπορτάζ με οπτικό υλικό, το περιεχόμενο του οποίου ήδη έχει αμφισβητηθεί και διαψευστεί κατηγορηματικά επισήμως από την κυβέρνηση, που παρουσιάζει την ύπαρξη μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό Μέγαρο. Για πλήγμα στους θεσμούς κάνουν λόγο στελέχη της αντιπολίτευσης αλλά και της συμπολίτευσης και ζητούν άμεσα πειστικές απαντήσεις.

Το εν λόγω υλικό δημοσιεύτηκε χθες το απόγευμα σε λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ» και παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων του πρώην κυβερνητικού στελέχους, Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού. Με τον τρόπο που παρατίθενται οι τοποθετήσεις (το υλικό είναι μονταρισμένο) επιχειρείται να παρουσιαστεί η εικόνα ότι το επιτελείο του Χριστοδουλίδη χρησιμοποίησε μετρητά για την προεκλογική του εκστρατεία, υπερβαίνοντας το καθορισμένο από το Νόμο όριο του €1 εκατ, από εταιρείες που ήθελαν «εξυπηρετήσεις» από την κυβέρνηση.

Δηλαδή, οι δημιουργοί του σχετικού βίντεο παρουσιάζουν την εικόνα ενός παρακρατικού μηχανισμού, όπου εταιρείες εισφέρουν χρηματικά ποσά στο Προεδρικό περιβάλλον, υπό διάφορες μορφές χορηγιών, προκειμένου να προωθούνται και να ικανοποιούνται τα αιτήματά τους.

Ήδη όπως αποκάλυψε από χθες το philenews ο Γιώργος Λακκοτρύπης, που εμφανίζεται στο βίντεο, κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας, ενώ, έκανε λόγο για συρραφή τοποθετήσεών του με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετείται το αφήγημα των δημιουργών του οπτικού υλικού.

Σύσκεψη με ΚΥΠ στο Προεδρικό Μέγαρο

Ο Κυπριακός Τύπος αναφέρει σήμερα ότι στελέχη της Προεδρίας λίγο μετά τις διαστάσεις που έλαβε το θέμα, συσκέφτηκαν τη νύχτα στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη ενώ μετείχαν στη συνάντηση ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης και ο προϊστάμενος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής.

Η πληροφορία και οι ενδείξεις που εξετάζονταν ήταν ότι ο λογαριασμός μέσω του οποίου δημοσιεύτηκε το εν λόγω υλικό σχετίζεται με ξένα συμφέροντα και υβριδικό πόλεμο από «υπηρεσίες χώρας, η οποία επωφελείται από πλήγμα στην Κυπριακή Δημοκρατία ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» όπως μεταδίδεται χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο Κρατικό Ραδιόφωνο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι «αυτό που προκύπτει είναι ένα βίντεο σε ανώνυμο λογαριασμό αμφιβόλου προέλευσης και μέσα από την αξιολόγηση από την αρμόδια υπηρεσία του κράτους, ένα κακόβουλο βίντεο με ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς, το οποίο προσπαθεί να οδηγήσει σε αυθαίρετα συμπεράσματα, με μοντάζ συρραφής πλάνων ή ηχητικών, να δημιουργήσει ή να παραποιήσει εντυπώσεις, χωρίς τη δυνατότητα απόδοσης της όποιας ευθύνης».

Τα 4 ερωτήματα για το βίντεο

Τα ερωτήματα, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο είναι ποιος δημιούργησε το βίντεο, με ποια ιδιότητα, ποιος είναι ο λόγος και ποια η ευθύνη του, απέναντι στους όποιους νόμους συκοφαντίας ή ψευδών ειδήσεων.

Σύμφωνα με το cyprustimes.com ερωτηθείς σχετικά ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι διερευνά την υπόθεση η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ). «Έχουμε ενημερωθεί για τα πρώτα ευρήματα της αξιολόγησης τα οποία καθηκόντως θα διαβιβαστούν σε Γενικό Εισαγγελέα και Αρχηγό». Ο κ. Λετυμπιώτης μεταξύ άλλων είπε ότι προκύπτει και χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης σε σημεία του οπτικού υλικού.

Γίνεται προσπάθια για εσφαλμένα συμπεράσματα, σημείωσε. «Μπαίνουν τίτλοι και αφηγήσεις πάνω σε αποσπάσματα, ώστε να οδηγηθεί ο θεατής σε ένα λανθασμένο συμπέρασμα. Σε καμιά των περιπτώσεων δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές τέτοιες παραποιήσεις και τέτοιου είδους προσπάθειες δημιουργίας εντυπώσεων. Σε κάθε περίπτωση απορρίπτουμε κατηφορηματικά κάθε υπόνοια, κάθε συνειρμό που αφορά κρατικό αξιωματούχο».

Ερωτηθείς για την προέλευση της υβριδικής απειλής είπε ότι γίνεται διερεύνηση και αξιολόγηση.

«Η κυβέρνηση γνωρίζει τα πραγματικά γεγονότα»

Κληθείς να σχολιάσει τα πραγματικά γεγονότα αναφορικά με τις σκηνές και τους διαλόγους στο βίντεο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι η Κυβέρνηση τα γνωρίζει. «Είναι γνωστή η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση για προσέλκυση επενδύσεων τα τελευταία 3 χρόνια και η οποία αποδίδει καρπούς» τόνισε.

Ερωτηθείς για το συγκεκριμένο περιστατικό αν ήταν πρωτοβουλία του Γιώργου Λακκοτρύπη και κατά πόσο το γνώριζε ο κ. Χριστοδουλίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε: «Ο ίδιος ο Πρόεδρος δεν νομίζω να ήταν ενήμερος, αυτός είναι ο λόγος που γίνονται οι επαφές προκαταρκτικά, προκειμένου να διερευνηθούν όλα».