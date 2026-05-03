«Η Ελλάδα κάνει σήμερα ένα ακόμα άλμα στο διάστημα. Με την εκτόξευση έξι νέων μικροδορυφόρων -τεσσάρων θερμικών δορυφόρων και δύο της αποστολής Hellenic Space Dawn- ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την Πολιτική Προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας’.

Αυτό τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι «το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων συνολικού ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται σε συνεργασία με την ESA».

Πρόσθεσε ότι «οι 17 συνολικά ελληνικοί μικροδορυφόροι παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως πάνω από την Ελλάδα για πολιτική προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια» και σημείωσε:

«Με την ευκαιρία της έλευσης του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα Αντριούς Κουμπίλιους αύριο στην Ελλάδα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όσα έχουμε κάνει για τη θωράκιση ευρωπαϊκών εδαφών, αλλά και το πολύ σημαντικό διαστημικό πρόγραμμα της πατρίδας μας σε συνάρτηση με το πρόγραμμα ασφαλών ευρωπαϊκών επικοινωνιών GOVSATCOM, κόμβος του οποίου δημιουργείται στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε! Mε σχέδιο, σταθερά βήματα και αποφασιστικότητα, χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030».

H ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Διαβάστε επίσης: Σε τροχιά γύρω από τη Γη οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι