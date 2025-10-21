«Οι εν γένει ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους, και όχι σε εκείνους που φωνάζουν περισσότερο», είπε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στις τοποθετήσεις των Κομμάτων της Αντιπολίτευσης.

Έκανε επίσης λόγο για «ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας», υπερασπιζόμενος στη Βουλή την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο Πρωθυπουργός μίλησε επίσης για «ομαλοποίηση της δημόσιας ζωής» και για απάντηση «στο τοξικό κλίμα και τις αυθαίρετες εντάσεις που κάποιοι επιμένουν να προκαλούν», όπως είπε.

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση, ήταν όμως απαραίτητη επιλογή, γιατί αφορά ένα χώρο ιερό που δεν ανήκει σε καμία Κυβέρνηση, Κόμμα, οργάνωση, πρόσωπο», δήλωσε επίσης ο Πρωθυπουργός.

Επικαλέστηκε ότι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη συμβολίζει την ενότητα, αποτελεί χώρο συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας.

«Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε σήμερα είναι εάν θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτό το χαρακτήρα αυτού του ιερού χώρου», υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: «στο εξής σε αυτό τον ξεχωριστό χώρο δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο. Ούτε θα γίνονται ανεκτές φθορές, όσο εύλογα και εάν ακούγονται τα αιτήματα και ανεξάρτητα από πόσο δίκιο πιστεύουν κάθε φορά ότι έχουν οι υπερασπιστές των αιτημάτων αυτών».

«Στην Πλατεία Συντάγματος δεν αλλάζει τίποτα. Παντού επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις»

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την άποψη ότι ο χώρος του μνημείου ήταν «επί δεκαετίες όμηρος ενός θολού τοπίου αρμοδιοτήτων και σταδιακά από τον πραγματικό του σκοπό, μετατράπηκε σε σκηνικό για κάθε είδους διαμαρτυρία και κομματική εκμετάλλευση».

Τόνισε ότι: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη περνά στην ευθύνη του Υπουργείου Άμυνας, καθώς εκεί θα έπρεπε να ανήκει ένα κενοτάφιο αφιερωμένο στον ανώνυμο μαχητή του Έθνους» και πρόσθεσε: «Το Υπουργείο Άμυνας θα είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξή του, ενώ προφανώς η Αστυνομία θα μεριμνά για την προστασία του».

Για τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας των Κομμάτων της Αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι:

«Είναι καιρός να αποσυνδέσουμε τον ιστορικό χώρο του μνημείου από την Πλατεία Συντάγματος και την παράδοσή της ως κέντρο συγκεντρώσεων. Στην ίδια την Πλατεία Συντάγματος δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Προφανώς παντού επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις».

Είπε επίσης: «Το ερώτημα είναι εάν το δικαίωμα στη μνήμη είναι αντίπαλο στο δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Η απάντησή μας είναι ότι μπορούν να συνυπάρξουν αυτά τα δικαιώματα» και πρόσθεσε: «Δεν μιλάμε για περιορισμό δικαιωμάτων, αλλά για αποκατάσταση πραγμάτων και αξιών, με την ευταξία να απαντά στην αυθαιρεσία. Γιατί οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους, και όχι σε αυτούς που φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο».

«Δεν είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ταμπλό ανάρτησης αιτημάτων»

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε επίσης ότι: «Η ενότητα πρέπει να προηγείται της διαμαρτυρίας και ο σεβασμός των κραυγών».

Παρουσίασε εικόνες από αντίστοιχα μνημεία σε άλλες χώρες, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρέπονται εκεί διαδηλώσεις και κάνοντας λόγο για ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Υποστήριξε ότι δεν ηγέρθη ποτέ ζήτημα στη Γαλλία ή στις ΗΠΑ για περιορισμό του δικαιώματος του συνέρχεσθαι σε αυτούς τους χώρους.

«Η Δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύμβολά τους. Υπονομεύονται όταν τα εγκαταλείπουν», είπε ο Πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Άλλο πράγμα η Πλατεία των 25.000 τ.μ. και άλλο το Μνημείο των 4.500 τ.μ.. Δεν είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ταμπλό ανάρτησης αιτημάτων, όσο σεβαστά και να είναι αυτά».

Διερωτήθηκε άλλωστε: «Εάν το κενοτάφιο μετατρεπόταν σε event συλλογικοτήτων, θα διαβρώναμε τη μνήμη τους. Εάν συνέβαινε αυτό στην Ακρόπολη τι θα λέγατε; Εάν έγραφε κάποιος τα ονόματα των θυμάτων στο Μάτι στα Προπύλαια, θα ήταν βεβήλωση ιερού χώρου, ναι ή όχι;»

Επικαλέστηκε μάλιστα ότι: «Υπήρχε και μνημείο για τη Μαρφίν, πολύ διακριτικό, το οποίο οι συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς κατέστρεφαν κάθε τρεις και λίγο. Διακριτικό και λιτό. Όχι όμως στο χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη».

Τα μηνύματα Μητσοτάκη στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών

Ο κ. Μητσοτάκης στο σημείο αυτό απευθύνθηκε στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, λέγοντας: «Κανείς από εμάς δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τη θλίψη, ούτε την οργή τους. Όμως ένα είδος ακτιβισμού σε ιερό και ιστορικό σημείο, δεν υπηρετεί τα αιτήματά τους. Τα αιτήματά τους έγιναν δεκτά. Κυρίως το αίτημα να αποδοθεί Δικαιοσύνη, μέσα από τη δίκη που ξεκινά τον Μάρτιο».

Απάντησε επίσης στην άποψη ότι η Κυβέρνηση υπέστη ήττα στην περίπτωση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι:

«Θα το ξαναπώ, η Κυβέρνηση συμπάσχει με όποιο γονιό ζητά να μάθει την αλήθεια. Σέβεται όμως ταυτόχρονα και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει κανένα στέλεχος της παράταξής μας, που δεν εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι τελικά η Δικαιοσύνη μπόρεσε να δώσει μία λύση».

Σημείωσε πάντως με νόημα ότι: «Γεννάται ένα ερώτημα: Τα αιτήματα έγιναν δεκτά. Οι εκταφές έγιναν; Εύχομαι να γίνουν το συντομότερο».

Ο Πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας:

«Με σεβασμό στους γονείς που επέλεξαν αυτό τον τρόπο διαμαρτυρίας, τους ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν περιθώρια σε αδίστακτους πολιτικούς να οικειοποιούνται το πένθος τους. Σε κάποιους που όταν είδαν ότι η υπόθεση έφυγε από τη δημοσιότητα και αυτό οδήγησε σε μείωση των δημοσκοπικών ποσοστών τους, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να φέρουν την υπόθεση ξανά στο προσκήνιο, φορώντας δήθεν τη μάσκα της αλληλεγγύης». Αναφέρθηκε ονομαστικά, ειδικότερα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αντέδρασε σε αυτή τη δήλωσή του.

Απάντησε επίσης στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος διερωτήθηκε γιατί απουσίαζε από τη συζήτηση ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Ο κ. Δένδιας συνυπέγραψε την τροπολογία κ. Ανδρουλάκη. Εάν δεν συμφωνούσε δεν θα υπέγραφε», είπε ο κ. Μητσοτάκης στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Επιτέθηκε όμως και στον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος αν και μίλησε νωρίτερα στη Βουλή, απουσίαζε την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού:

«Οι ακραίοι πατριώτες να μη θέλετε να προστατεύεται ένας χώρος ταυτισμένος με την εθνική παράδοση; Γιατί άραγε; Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας, όταν υψώσετε πάλι τα λάβαρα τα εθνικά; Ότι είπατε όχι, επειδή εσείς επινοήσατε τη θεωρία του ξυλολίου την οποία υιοθέτησαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε ότι υπάρχει ήδη μνημείο για τα θύματα των Τεμπών, «ένα καλαίσθητο γλυπτό» που έχει στηθεί με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων στην Τεχνόπολη.

Αναφέρθηκε επίσης στους τουρίστες που συρρέουν για να δουν την αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς.

Ενώ υποστήριξε: «Αν ρωτούσαμε σήμερα την κοινωνία, ο Άγνωστος Στρατιώτης πρέπει να είναι χώρος μνήμης ή ένα ακόμη πεδίο διαμαρτυρίας, είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας θα ήθελε να διαφυλάξει το χαρακτήρα του Μνημείου».

Είπε μάλιστα ότι: «Είναι τεχνητή απόπειρα διχασμού η υποτιθέμενη διαφορά για τα ονόματα», παραδεχόμενος ότι και ο ίδιος έχει υποκλιθεί στο σημείο αυτό. Για να σχολιάσει στη συνέχεια: «Αλίμονο εάν η μνήμη γραφόταν στο έδαφος και διαρκούσε όσο η μπογιά του σπρέι. Η μνήμη των θυμάτων θα ζει στις καρδιές όλων μας, σεμνή και σιωπηλή σαν το σεβασμό που απαιτεί».

Πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος