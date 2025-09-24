Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, πολυάριθμες ελληνοαμερικανικές οργανώσεις συνδιοργάνωσαν γεύμα προς τιμήν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 4 Σεπτεμβρίου στη Union League Club της Νέας Υόρκης.

Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία που απηύθυνε στους ομογενείς τόνισε τη μετάβαση της Ελλάδας από την κρίση σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης.

Υπενθύμισε ότι «δέκα χρόνια πριν, η Γαλλία δανειζόταν με 1%. Η Ελλάδα δανειζόταν με 10%. Και τώρα το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο από της Γαλλίας». Αυτό, όπως είπε, αποδεικνύει «την ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού και τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι ορθές οικονομικές πολιτικές».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς διπλάσιους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με πάνω από 30 δισ. ευρώ ξένες επενδύσεις τα τελευταία πέντε χρόνια και 36 εκατ. τουρίστες το 2025. Επισήμανε όμως ότι η επιτυχία δεν αφορά μόνο τον τουρισμό. «Πρόκειται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα logistics, τις υποδομές, τις υπηρεσίες, την Ελλάδα ως κόμβο υγείας και ως εκπαιδευτικό κόμβο της περιοχής» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι «για πρώτη φορά, θα λειτουργήσουν μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο, προσελκύοντας φοιτητές από το εξωτερικό».

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και των νεοφυών επιχειρήσεων που συνέβαλαν στην αντιστροφή του brain drain. «Για πρώτη φορά είχαμε περισσότερους Έλληνες να επιστρέφουν στη χώρα απ’ όσους έφευγαν» σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους Έλληνες της διασποράς να συμμετάσχει στη διημερίδα εύρεσης εργασίας στις 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, όπου 50 κορυφαίοι εργοδότες θα αναζητήσουν προσωπικό.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου. «Πριν έξι χρόνια εισάγαμε φυσικό αέριο μόνο για τις δικές μας ανάγκες. Σήμερα, 17 δισ. κυβικά μέτρα περνούν από την Ελλάδα γιατί είμαστε πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια». Καλωσόρισε επίσης τις προσφορές των Chevron και ExxonMobil για έρευνες νότια της Κρήτης.

«Ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος που πριν από λίγες ημέρες η Chevron, μετά την Exxon Mobil, υπέβαλε επίσημη προσφορά για την εξερεύνηση υπεράκτιων κοιτασμάτων νότια της Κρήτης. Πρόκειται για μια κίνηση που αφενός επιβεβαιώνει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αφετέρου επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι διεθνείς επενδυτές στις δυνατότητες της χώρας μας.

Όταν κοιτάξει κανείς τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, και κοιτάξει την Ελλάδα, η οποία λειτουργεί ως πύλη εισόδου όχι μόνο για την ελληνική αγορά, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή, αντιλαμβάνεται τον στρατηγικό μας ρόλο» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε επίσης τις συνέργειες με τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι «οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν λίγο πάνω από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου στόλου LNG».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «ήδη δαπανούμε πάνω από το 3% του ΑΕΠ μας για την άμυνα ώστε να υπερασπιζόμαστε πάντα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.» Αναφέρθηκε στην παραλαβή F-35 από τις ΗΠΑ πριν το τέλος της δεκαετίας, την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» εντός του έτους, και συνολικές αμυντικές επενδύσεις ύψους 28 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία.

«Και όταν συγκρίνει κανείς πού βρισκόταν η Ελλάδα πριν από έξι χρόνια και πού βρίσκεται σήμερα, είναι σαφές ότι έχουμε αναβαθμίσει ουσιαστικά τις αμυντικές μας δυνατότητες. Βρισκόμαστε στη διαδικασία απόκτησης μαχητικών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία θα φτάσουν πριν το τέλος της δεκαετίας.

Το επόμενο έτος θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για το Πολεμικό μας Ναυτικό. Έχουμε ήδη προμηθευτεί τέσσερις υπερσύγχρονες γαλλικές φρεγάτες. Η πρώτη εξ αυτών, η «Κίμων», θα φτάσει στην Ελλάδα πριν το τέλος του έτους. Αναβαθμίζουμε επίσης τα αεροσκάφη F-16 και θα δαπανήσουμε περισσότερα από 28 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μέσα στην επόμενη δεκαετία» τόνισε.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε την ενδυνάμωση των δεσμών με τον απόδημο Ελληνισμό. «Για πρώτη φορά νιώθω ότι αυτοί οι δεσμοί… γίνονται πιο ισχυροί» ανέφερε. Ανακοίνωσε αύξηση του προϋπολογισμού του ΥΠΕΞ κατά 25 εκατ. ευρώ για καλύτερη στήριξη των διπλωματών.

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη να τιμηθούν Έλληνες και Ελληνοαμερικανοί που στήριξαν τη χώρα. «Είναι υποχρέωση μας να χαιρετίζουμε και να τιμούμε όσους κράτησαν την Ελλάδα κοντά στην καρδιά τους και στάθηκαν δίπλα μας σε δύσκολες στιγμές».

Συνάντηση του Κ. Μητσοτάκη με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία μιας συμπεριληπτικής πολιτικής διαδικασίας, η οποία θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών, καθώς και στην ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας.

Συνάντηση και με τον Michael Kratsios

Επίσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Michael Kratsios.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας- ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.