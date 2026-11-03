Αναφορά στις υποθέσεις διαφθοράς που ξεσκεπάζει σωρηδόν το τελευταίο διάστημα το ελληνικό FBI έκανε σε ραδιοφωνικές δηλώσεις του σήμερα ο πρωθυπουργός.

«Από το 2023 στη ΔΕΘ είχα μιλήσει για την ανάγκη να επιβάλλουμε τη νομιμότητα παντού. Αν δείτε το συνολικό μας απολογισμό, έχουμε να επιδείξουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Οι υποθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας δουλεύονται από τις αρχές χρόνια. Χρειάζεται και πολιτική βούληση. Επιλέξαμε να ασχοληθούμε. Συστήσαμε το ελληνικό FBI, λοιδορήθηκε αυτή η επιλογή. Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί έχουμε σημαντικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9 για την αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς.

«Είναι υποθέσεις δεκάδων εκατ. που εντοπίστηκαν μετά από συστηματική δουλειά», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Η ΑΑΔΕ έχει κάνει συνολικά μια σημαντική δουλειά και ως προς την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και ως προς τον εκσυγχρονισμό της. Το γεγονός ότι είναι ανεξάρτητη αρχή είναι επιτυχία της χώρας. Καλώς τα κάνουμε αλλά μας λένε ότι τα κάνουμε τώρα επειδή είναι προεκλογική περίοδος, αυτό λένε. Εγώ μπορώ να σας απαριθμήσω υποθέσεις εδώ και 3,5 χρόνια. Το μήνυμα που στέλνουμε σε όλους τους επιτήδειους είναι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σας ξεσκεπάσουμε. Ο κ. Τσίπρας μου επιτίθεται προσωπικά ο ίδιος και τα φερέφωνά του από το 2016 που εκλέχθηκα πρόεδρος ΝΔ. Δεν του βγήκε και σε πολύ καλό. Φανταζόμουν ότι κάποια στιγμή ίσως το έβλεπε λίγο αλλιώς το θέμα. Εγώ είμαι συνηθισμένος σε τέτοιες προσωπικές επιθέσεις και δεν τους δίνω και τόσο σημασία», πρόσθεσε.

Μειώσεις ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου

Ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου (σερβιέτες και ταμπόν) θα μειωθεί από το 24% στο 13% από 1/1/2027, προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία εν όψει των εκλογών του 2027 θα περιλαμβάνονται στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ για το 2028.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ