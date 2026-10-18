Την απόλυτη προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της ασφάλειας υπογράμμισε σε τηλεοπτικές του δηλώσεις στην ΕΡΤ ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι κάποιοι επιδιώκουν να μεταφέρουν στην Ελλάδα εικόνες βίας και καταστροφών από ευρωπαϊκές πόλεις, εμπλέκοντας πολύ νέα παιδιά.

Και συμπλήρωσε: «Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε να συμβεί!».

Αναφερόμενος στα επεισόδια στη Γαλλία και την Ιταλία, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από τις περιόδους βίας και καταστροφών σε καταστήματα, επιχειρήσεις και περιουσίες πολιτών. «Αυτή την κοινωνική ηρεμία και την κοινωνική ειρήνη την έχουμε κατακτήσει ως Ελλάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε την πατρίδα μας να γίνει όπως οι δρόμοι των Παρισίων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, με αφορμή τη συζήτηση για τις καταλήψεις στα σχολεία, επέμεινε στην ανάγκη συνεχούς διαλόγου με τη νέα γενιά. «Να κάτσουμε στο τραπέζι με τους μαθητές, να κάτσουμε στο τραπέζι με τα Δεκαπενταμελή», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στη συζήτηση για τα σχολεία και το μέλλον των παιδιών. «Να ακούσουν και εκείνοι, να ακούσουμε κι εμείς. Το ίδιο με τους φοιτητές», πρόσθεσε.