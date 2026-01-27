Tη βαθιά του θλίψη για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά Έλληνες, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε συγκλονισμένος από την είδηση της τραγωδίας, τονίζοντας πως η σκέψη όλων των Ελλήνων βρίσκεται στις οικογένειες που δοκιμάζονται.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελληνική Κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται από την πρώτη στιγμή σε ανοιχτή γραμμή με τις ρουμανικές Αρχές. Στόχος είναι η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στους εμπλεκόμενους και η διευκόλυνση των διαδικασιών σε αυτές τις κρίσιμες ώρες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς οι άτυχοι νέοι ήταν υποστηρικτές της ομάδας. «Εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας παράλληλα ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που νοσηλεύονται.

Ειδικότερα ο Πρωθυπουργός αναφέρει:

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η Ελληνική Κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους».