Ένα ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την έκτακτη και άμεση μετάβασή του στη συμπρωτεύουσα, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών και να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας τους.

Μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στο περιθώριο της παρουσίασης που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τον βαθύ αποτροπιασμό και την οργή του για την επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Γνωστοποίησε ότι αναχωρεί αμέσως μετά την εκδήλωση για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας.

«Η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάββα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη, η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην Εντατική.», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με την τοποθέτησή του, ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι η Πολιτεία θα κινηθεί με απόλυτη αποφασιστικότητα και χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε φαινόμενα τρομοκρατικής βίας.

Η πλήρης δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάββα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη, η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην Εντατική.

Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών. Αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επ’ ουδενί να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν “ξεβολευτεί” από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιου είδους νέα “επαναστατική γυμναστική”.

Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα: θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση, όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν».