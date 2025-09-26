Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής (26/9) ομιλία, στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του στέλνοντας ουσιαστικά ένα μήνυμα – απάντηση σε όσα είχε πει νωρίτερα ο Ερντογάν για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στη Μεσόγειο και τη συνεργασία «καζάν – καζάν»:

«Μία νέα παγκόσμια τάξη ανατέλλει. Η πολυμέρεια είναι σε καθεστώς πίεσης. Βλέπουμε μια νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η Τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος αλλάζει.

Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας. Επιζητούμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας. Δεν είμαστε βέβαια αφελείς, γνωρίζουμε τις απειλές και τους κινδύνους αστάθειας της γειτονιάς μας. Η Ελλάδα ήδη ξοδεύει πάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα» υπογράμμισε.

Για τη Γάζα είπε:

«Η Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη στην ειρηνευτική διαδικασία που θα προσφέρει ελπίδα σε μια περιοχή που υποφέρει».

Συνεχίζοντας, για το Μεσανατολικό, σημείωσε:

«Από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων». Τόνισε, δε, ότι «η χώρα μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη λύση των δύο κρατών».

Για την Ουκρανία:

«Η αντίσταση της Ουκρανίας δεν είναι μόνο ένας πόλεμος επιβίωσης και εδαφικής κυριαρχίας, είναι ένας πόλεμος για την αξιοπρέπεια, αλλά και για το διεθνές δίκαιο, τους διεθνείς κανόνες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Εκτιμούμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για όσα κάνει. Δεν υπάρχει φόρμουλα ειρήνης, χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι. Ως Ευρωπαίοι είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε παρόντες στη λύση που θα βρεθεί».

Για την Ανατολική Μεσόγειο:

«Η Ελλάδα έχει άκρως σημαντική γεωπολιτική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Όποια έργα γίνονται εκεί επηρεάζονται και από το μεταναστευτικό».

Για τα Ελληνοτουρκικά:

«Έχουμε επιτύχει να διατηρούμε χαμηλή ένταση. Τα ήρεμα νερά δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε άλλες ατραπούς. Ο δρόμος προς τα εμπρός έχει να κάνει με τον ειλικρινή διάλογο. Ένα θέμα υπάρχει, οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στη Μεσόγειο. Η Τουρκία πρέπει να ανακαλέσει το casus belli. Ο δρόμος είναι ο διάλογος, όχι τα όπλα. Πρέπει να άρει άμεσα την απειλή πολέμου προς την Ελλάδα που ακόμα κρέμεται σαν μαύρο σύννεφο στη σχέση μας».

Για το Κυπριακό:

«Η Κύπρος υποφέρει από τις συνέπειες της παράνομης τουρκικής κατοχής. Είναι ένα πλήγμα προς την κυριαρχία της Κύπρου. Είναι ένα ζήτημα αξιοπιστίας και για τον ΟΗΕ. Μία βιώσιμη λύση θα είναι προς όφελος όλων των Κυπρίων».

Για τη Λιβύη:

«Θέλουμε μια δίκαιη λύση με βάση το διεθνές θαλάσσιο δίκαιο. Είμαστε γείτονες. Θέλουμε την επανένωση της χώρας».

Για τη Συρία:

«Η νέα πολιτική κατάσταση δίνει ελπίδα για το καλό της χώρας. Περιμένουμε να δράσει η χώρα με βάση το διεθνές δίκαιο».

Για την ΕΕ:

«Στην ΕΕ είμαστε αποφασισμένοι να διαδραματίσουμε έναν πιο αποφασιστικό ρόλο στην άμυνά μας. Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα ότι ήρθε η ώρα για κοινό αμυντικό σχεδιασμό. Ο Ζαν Μονέ είπε ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε μέσω κρίσης. Έτσι ελήφθησαν αποφάσεις. Και είχε δίκιο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς» συνέχισε. Η Ευρώπη έχει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών».

Για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τους κινδύνους του Διαδικτύου:

«Η ελληνική πρόταση για πανευρωπαϊκή ηλικία πρόσβασης στα social media εξετάζεται από την Κομισιόν».

Για την τεχνολογία, ο πρωθυπουργός είπε:

«Στην Ελλάδα δάσκαλοι και μαθητές θα δουν στην πράξη την τεχνητή νοημοσύνη. Μας επιτρέπει να προλαμβάνουμε πυρκαγιές. Ωστόσο, το ΑΙ μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Να προστατευτεί η υγεία των παιδιών μας».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η ελληνική πρόταση για πανευρωπαϊκή ηλικία πρόσβασης στα social media εξετάζεται από την Κομισιόν.

«Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να χτίσουμε έναν κόσμο ασφάλειας» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του στον ΟΗΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης νωρίτερα παραχώρησε συνέντευξη στο Bloomberg.

Δείτε το βίντεο με την ομιλία του πρωθυπουργού: