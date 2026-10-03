Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με βίντεο που ανέβασε στα social media εξηγεί πώς λειτουργεί η νέα παρέμβαση της κυβέρνησης με τις 120 δόσεις και ενημερώνει τους πολίτες για το φρένο που μπαίνει στους servicers.

Οι απαντήσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη

Πότε θα μπορώ να ρυθμίσω τα χρέη μου σε 120 δόσεις;

Στο τέλος Οκτωβρίου, όταν και θα ψηφιστεί ο νόμος. Όλες οι παλιές οφειλές μέχρι το τέλος του 2024 μπορούν να ρυθμιστούν με ελάχιστο ποσό πληρωμή στα 30 ευρώ το μήνα.

Τι αλλάζει στην πράξη με το νομοσχέδιο για τους servicers; Χρωστάω και περιμένω μήνες μια απάντηση. Τώρα θα είναι υποχρεωμένοι να μου απαντήσουν;

Τελειώνουμε με τις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίας. Πρέπει να απαντήσουν σε τρεις μήνες και η διαδικασία πλέον να ολοκληρωθεί σε έξι.

Είναι υποχρεωμένοι να μου κάνουν πρόταση πριν μου βγάλουν το σπίτι στον πλειστηριασμό;

Ναι και πλέον δεν αρκεί μια τυπική πρόταση. Πρέπει να δίνετε κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη λύση με βάση την πραγματική δυνατότητα από πληρωμή σας. Δηλαδή το εισόδημα και την περιουσιακή σας κατάσταση. Εσείς πρέπει απλά να εγγραφείτε στην πλατφόρμα ενημέρωσης του πιστωτή σας.

Κι αν μου ζητήσουν 50% προκαταβολή για να κάνω ρύθμιση;

Δεν θα μπορούν. Για πρώτη φορά μπαίνει ανώτατο όριο. Η προκαταβολή δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% της οφειλής.

Ενώ εξυπηρετώ τη ρύθμιση, ξαφνικά μου βγάζουν το σπίτι στον πλειστηριασμό. Είναι νόμιμο;

Όχι, αυτό δεν είναι ανεκτό. Με το νέο νόμο, αν ο servicer παραβιάσει τη ρύθμιση, η ενέργειά του είναι αυτοδικαίως άκυρη. Θα πρέπει να πιστώσει στον οφειλέτη ποσό ίσο με πέντε μηνιαίες δόσεις και να παρατείνει τη ρύθμιση κατά πέντε μήνες, χωρίς καμία επιβάρυνση. Και επιπλέον προβλέπεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τις 500.000 ευρώ. Η εποπτεία θα είναι αυστηρή. Κανείς δεν είναι πάνω από το νόμο