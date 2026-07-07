Στο κατώφλι του Αρείου Πάγου θα βρεθεί το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου (στις 10:30) ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το γραφείο τύπου του κόμματος, ο πρόεδρος της παράταξης πρόκειται να καταθέσει μια κρίσιμη μηνυτήρια αναφορά.

Στο στόχαστρο πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα

Η νομική αυτή ενέργεια αφορά, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τη δικαστική διερεύνηση μιας υπόθεσης «πρωτοφανών διαστάσεων». Από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης γίνεται λόγος για ένα «σκανδαλώδες» ζήτημα, στο οποίο φέρεται να υπάρχει άμεση εμπλοκή τόσο κυβερνητικών στελεχών όσο και ισχυρών οικονομικών παραγόντων.