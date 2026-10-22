«Κύριε Μαρινάκη, οφείλετε απαντήσεις για αυτήν τη διπλωματική ήττα και σταματήστε να κουνάτε το δάχτυλο», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου στο άρθρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με το οποίο ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τις εξελίξεις με την κύρωση του τουρκολιβικού συμφώνου.

«Ο κ. Μαρινάκης, όποτε βρίσκεται σε δυσμενή θέση, βαπτίζει όσους υπογραμμίζουν τις αποτυχίες και την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης “προπονητές της εξέδρας” και νομίζει ότι το ζήτημα κηρύσσεται λήξαν. Σήμερα μόνο που δεν μας κάλεσε να χειροκροτήσουμε την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από το λιβυκό Κοινοβούλιο», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Του συστήνουμε επιπλέον», συνεχίζει, «να είναι πλήρως ενημερωμένος για το περιεχόμενο των δημοσίων παρεμβάσεων του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν τις σχολιάζει και αποδίδει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι “αδικεί τη χώρα του”», σημειώνει.

«Κύριε Μαρινάκη, οφείλετε απαντήσεις για αυτήν τη διπλωματική ήττα και σταματήστε να κουνάτε το δάχτυλο. Δεν σας πιστεύουν, εξάλλου, ούτε οι βουλευτές σας, αν κρίνουμε από τις …γλαφυρές δηλώσεις του κ. Καλογερόπουλου», σχολιάζει ο κ. Τσουκαλάς και θέτει τα εξής ερωτήματα:

« – Τι ακριβώς συζητούσε ο πρωθυπουργός με τον Χαφτάρ και τους υιούς του, όταν τους δεχόταν στο Μέγαρο Μαξίμου, έως και τον περασμένο Ιούνιο; Γιατί δεν απετράπη η μεταστροφή της κυβέρνησης της Ανατολικής Λιβύης και η ταύτισή της με την Τουρκία;

– Τι απέγιναν οι συζητήσεις που διεξήγαγε η υφυπουργός Εξωτερικών για την οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Λιβύη; Ποιες “χαίνουσες πληγές” μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης διαβεβαίωνε ότι … έκλειναν ο κ. Γεραπετρίτης;

– Είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση από την προτροπή του State Department για “διμερείς διαπραγματεύσεις με καλή πίστη”;».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ