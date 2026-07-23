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Σε μια καθοριστική απόφαση για τη ριζική μεταμόρφωση των Ενόπλων Δυνάμεων προχώρησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), εγκρίνοντας συνολικά 11 κρίσιμες συμβάσεις που εντάσσονται στο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Αμυντικών Εξοπλισμών.
Όπως ανακοίνωσε επίσημα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εγκρίθηκε ένα μεγάλο μέρος της «Ατζέντας 2030», με αιχμή του δόρατος τη δημιουργία του ολοκληρωμένου αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και anti-drone θόλου, με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα».
Τι είναι η «Ασπίδα του Αχιλλέα»
Πρόκειται για ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με επάλληλους θόλους. Το σύστημα αυτό θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από το σύνολο των διαθέσιμων αισθητήρων (ακόμη και από τη διόπτρα στο κράνος του πεζικάριου), ιεραρχώντας τις απειλές και προτείνοντας άμεσες λύσεις. Παράλληλα, η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο συγκεκριμένο έργο θα ανέλθει στα 700 εκατομμύρια ευρώ.
Τα 10 επιπλέον εξοπλιστικά προγράμματα
Εκτός από την «Ασπίδα του Αχιλλέα», το ΚΥΣΕΑ άναψε το «πράσινο φως» για σειρά σημαντικών εξοπλιστικών:
- 3 νέα αεριωθούμενα μεταγωγικά αεροσκάφη C-390 Millennium (Embraer), με το πρώτο να παραλαμβάνεται το 2027 μέσω διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας–Πορτογαλίας. Τα αεροσκάφη μπορούν να λειτουργήσουν και ως «ιπτάμενα τάνκερ» για ανεφοδιασμό μαχητικών.
- Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων (anti-drones).
- Σύστημα μη επανδρωμένων αεροχημάτων HERON 1.
- Μικρούς δορυφόρους SAR (Synthetic Aperture Radar) για άμεση παροχή δορυφορικής εικόνας υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο.
- 10 επιπλέον μη επανδρωμένα αεροχήματα Class II τύπου V-BAT.
- 10 υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων τα 8 θα κατασκευαστούν στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
- Αναβάθμιση των 4 φρεγατών MEKO με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα.
- Πυραύλους HELLFIRE με καθοδήγηση laser για τα επιθετικά ελικόπτερα Apache.
- Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης στο πλαίσιο του εξοπλισμού του «νέου μαχητή».
- Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ για αξιωματικούς, με εξειδίκευση στα αυτόνομα συστήματα και την Τεχνητή Νοημοσύνη.