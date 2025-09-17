Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μία περίοδο με έντονο γεωπολιτικό και εσωτερικό ενδιαφέρον.

Τρία είναι τα βασικά θέματα της ατζέντας της συζήτησης. Τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, η αποτίμηση της μεταναστευτικής πίεσης με τις αυξημένες ροές των τελευταίων ημερών, καθώς και η ανάλυση των εξελίξεων σε κρίσιμα γεωπολιτικά μέτωπα.

Παράλληλα, αναμένεται να γίνει και αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου του τελευταίου εξαμήνου.

Το σκηνικό συμπληρώνει η αιφνιδιαστική ενεργοποίηση της ομάδας Δέλτα των Ενόπλων Δυνάμεων, με επίδειξη ισχύος από τα ξημερώματα σε Αιγαίο και Έβρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προγραμματισμένη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, δύο ώρες μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, σε μια χρονική συγκυρία που το μεταναστευτικό ζήτημα συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στη Λιβύη.