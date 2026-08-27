Με τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και ένα πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων και περιοδειών σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει σήμερα Πέμπτη 27/08, τον κύκλο της μεγάλης κυβερνητικής «απόβασης» στη Βόρεια Ελλάδα.

Λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ, το Μαξίμου επενδύει σε μια μαζική έξοδο στελεχών, επιδιώκοντας τόσο την προβολή του αναπτυξιακού έργου όσο και τη θωράκιση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στις πιέσεις των κομμάτων στα δεξιά της.

Η κινητοποίηση του γαλάζιου στρατοπέδου ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) είναι πρωτοφανής.

Η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας αποτελεί παραδοσιακά ένα πεδίο όπου η Νέα Δημοκρατία δέχεται τις εντονότερες δημοσκοπικές πιέσεις από σχηματισμούς στα δεξιά της, κάτι που αποτυπώθηκε τόσο στις εθνικές εκλογές του 2023 όσο και στις ευρωεκλογές του 2024.

Αναλυτικό πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη

Τα επίσημα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά θα πραγματοποιηθούν στις 09:30 το πρωί, στον σταθμό «Μίκρα» με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να δίνουν το σύνθημα για την έναρξη λειτουργίας του νέου κλάδου.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει:

Κομματική σύσκεψη: Συνάντηση με τους βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, Επικρατείας, καθώς και με ανακοινωθέντες υποψηφίους για την προετοιμασία του εκλογικού μηχανισμού.

Συνάντηση με τους βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, Επικρατείας, καθώς και με ανακοινωθέντες υποψηφίους για την προετοιμασία του εκλογικού μηχανισμού. Αναπτυξιακή εκδήλωση: Ομιλία στις 12:00 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα».

Ομιλία στις 12:00 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα». Συναντήσεις με φορείς και αυτοδιοίκηση: Διαδοχικές επαφές με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, καθώς και με δημάρχους από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και τη Δυτική Μακεδονία.

Περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία

Το βράδυ της Πέμπτης (27/08) ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Φλώρινα, ενώ την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα πραγματοποιήσει εκτενή περιοδεία σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (μετά τα πρόσφατα εγκαίνια του Ε-65 στα Γρεβενά).

Το Μαξίμου επιδιώκει να αναδείξει τις νέες επενδύσεις ως αντιστάθμισμα στις προκλήσεις της μεταλιγνιτικής εποχής:

Βιομηχανία και παραγωγή: Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις Tottis Foods International, «Ξινό Νερό» και «Γκρέκα». Ενέργεια και αγροδιατροφή: Επίσκεψη στην επένδυση της Wonderplant στην Πτολεμαΐδα και στη μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά. Υγεία και κοινωνία: Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης και ανοιχτή συνάντηση με πολίτες στην Κοζάνη στις 18:30.



Το διπλό στοίχημα του Μαξίμου

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και τη Δυτική Μακεδονία συμπυκνώνει τη διπλή τακτική του Μεγάρου Μαξίμου ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (5-13 Σεπτεμβρίου 2026): από τη μία η προβολή του αναπτυξιακού κυβερνητικού έργου και από την άλλη η κομματική συσπείρωση για την αντιμετώπιση των δημοσκοπικών πιέσεων στη Βόρεια Ελλάδα.

Μετά την παράδοση της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά και τις επαφές με παραγωγικούς φορείς, η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ότι οι εξαγγελίες μεταφράζονται σε χειροπιαστά έργα υποδομής και επενδύσεις, θέτοντας τις βάσεις για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Στο παρασκήνιο, οι συναντήσεις με βουλευτές και στελέχη της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας σηματοδοτούν την έναρξη του σχεδιασμού για τα επόμενα γαλάζια ψηφοδέλτια, με στόχο την αναχαίτιση της διαρροής ψηφοφόρων προς τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ.