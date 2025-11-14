Απαντήσεις σε δημοσιεύματα για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, έδωσε ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το 2015, Παναγιώτης Λαφαζάνης, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό σήμερα (14/11).

«Από τον Αλέξη Τσίπρα τα περιμένω όλα πλέον»

Ο πρώην υπουργός, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7 είπε ότι «από τον Αλέξη Τσίπρα τα περιμένω όλα πλέον, βρίσκεται σε δεινή θέση, θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Έπαιξε ρόλο στην επιβάρυνση όλων μας».

«Πρώτη φορά λέει ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας;»

«Πρώτη φορά λέει ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας; Για πιο κρίσιμα και σοβαρά θέματα είπε ψέματα για αυτό θα έλεγε αλήθεια; Αυτά είναι χονδροειδή ψέματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ πόσω μάλλον με τον Ήσυχο και τη Βαλαβάνη. Είναι αστεία πράγματα αυτά», τόνισε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην υπουργός διατήρησε κάποιες επιφυλάξεις, σχετικά με όσα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας και υπογράμμισε ότι θα δώσει απαντήσεις, όταν κυκλοφορήσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και μάθουν όλοι το περιεχόμενό του.

Κ. Κ.