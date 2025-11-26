Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Σε ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του Αλέξη Τσίπρα προχώρησε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στις πρώτες του τοποθετήσεις για όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο νέο του βιβλίο.

Ο πρώην υπουργός της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι «μόνο πολιτικά ανώμαλος θα μπορούσε να συγγράψει ένα τέτοιο βιβλίο», ενώ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα πως «το μοναδικό που τον απασχολούσε ήταν η πρωθυπουργική καρέκλα», χαρακτηρίζοντάς τον «τόσο κυνικό που με φόβιζε και έλεγα “πού το πάει αυτός ο άνθρωπος;”».

Τόνισε ακόμη πως του είχε επισημάνει από νωρίς ότι το σύνθημα περί κατάργησης των Μνημονίων «με ένα νόμο και ένα άρθρο» ήταν ανεδαφικό. «Τα Μνημόνια είναι νομοθεσία. Δεν καταργούνται έτσι. Εκείνος όμως επέμενε γιατί αυτό άρεσε στον κόσμο. Δεν ήταν αφελής. Ήξερε πολύ καλά ότι είχαν χρειαστεί πέντε χρόνια για να οικοδομηθεί το πλαίσιο. Ήταν καθαρά επικοινωνιακή φούσκα. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η καρέκλα, τίποτε άλλο. Ήταν κυνικός και αδίστακτος και εγώ τον φοβόμουν», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο κ. Λαφαζάνης ανέφερε ότι «ο Τσίπρας πέρασε από πολλές φάσεις, ξεκινώντας από την ανάδειξή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με τη στήριξη του Αλαβάνου, αφού χωρίς το “δαχτυλίδι” δύσκολα θα εκλεγόταν στο συνέδριο. Στη συνέχεια, ο Αλαβάνος αποχώρησε και αυτό λέει πολλά για το πώς αντιμετωπίζει όσους τον βοήθησαν».

Αναφερόμενος στις μεταξύ τους σχέσεις, τόνισε πως «οι συγκρούσεις ανάμεσα σε εμένα και τον Τσίπρα ήταν σφοδρές. Έκαναν συνέδρια με μοναδικό στόχο να μας πετάξουν έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν το κατάφεραν γιατί είχαμε ισχυρή δύναμη στο κόμμα». Παράλληλα υποστήριξε πως «από το 2012 του είχα ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα. Η σύγκρουση υπήρχε πριν ακόμη γίνουμε κυβέρνηση. Ο Τσίπρας δεν το αποδεχόταν, αλλά με κρατούσε γιατί δεν μπορούσε να με απομακρύνει, λόγω της απήχησης του αριστερού ρεύματος. Εμείς δώσαμε στον ΣΥΡΙΖΑ τη λαϊκή του πνοή».

Για την υπόθεση του «ριφιφί στο νομισματοκοπείο», είπε ότι «αυτή την ιστορία την είπε πρώτος ο Τσίπρας και την αναπαρήγαγαν τα μέσα. Πρόκειται για ανοησίες. Το κατασκεύασε για να συνθηματοποιήσει τις κατηγορίες εναντίον μου. Το νομισματοκοπείο δεν μπορεί να καταληφθεί, χρειάζεσαι στρατό. Και δεν κόβει νομίσματα αν δεν υπάρχει εντολή από την ΕΚΤ».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι «ο Τσίπρας με θεωρούσε ειλικρινή, ό,τι κι αν λέει σήμερα. Όταν έκανε την κωλοτούμπα, αποχώρησα από το κυβερνητικό σχήμα και παραιτήθηκα από υπουργός. Τον Βαρουφάκη τον αντιμετώπιζε αλλιώς. Ήξερε ότι ήταν άνθρωπος της πιρουέτας, αλλά τον έβρισκε χρήσιμο όσο υπάκουε για τις διαπραγματεύσεις. Και ο ίδιος μου είχε πει ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Πολλούς τους θεωρούσε ανεπαρκείς. Το να επιτίθεται σε όλους και να εμφανίζει τον εαυτό του αθώο είναι πολιτική αυτοκτονία μέσω του βιβλίου. Δεν μπορείς να περιγράφεις έτσι ανθρώπους με τους οποίους συγκυβέρνησες».

Απαντώντας στις αιχμές του Αλέξη Τσίπρα κατά των πρώην υπουργών του, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης δήλωσε πως «πίστευα ότι είχε τη στοιχειώδη εξυπνάδα να μην το κάνει. Είναι πανικόβλητος, προσπαθεί να πιαστεί από κάπου για να επιστρέψει. Νόμισε ότι αν πυροβολεί γύρω του θα βγει αλώβητος. Μόνο πολιτικά ανώμαλος θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Είναι σκέψη πολιτικού βρικόλακα, να ρουφήξει το αίμα των γύρω του για να εμφανιστεί δικαιωμένος».

Τέλος, αναφερόμενος στη σύσκεψη με τον Μεντβέντεφ, είπε: «Εγώ δεν μίλησα. Ας υποθέσουμε ότι τον προσφώνησα σύντροφο – εκείνος θα το έβρισκε τιμητικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τα κόμπλεξ του Τσίπρα. Έχουν βγει από τη μήτρα του ΚΚΣΕ. Η Ρωσία δεν μπορούσε να μας δώσει λύση, μόνο μια μικρή ανάσα. Ο στόχος μου ήταν το άνοιγμα προς τη Ρωσία με αγωγό. Το πρότεινα, το αποδέχτηκαν. Ήταν μια συμφωνία στρατηγικής σημασίας».