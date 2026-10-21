«Συγγνώμη» ζήτησε ο Μακάριος Λαζαρίδης από την Νάντια Γιαννακοπούλου μετά την έντονη αντιπαράθεση στον αέρα εκπομπής.

Ο καβγάς των δύο βουλευτών, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, βγήκε εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα η Νάντια Γιαννακοπούλου να βουρκώσει από την ένταση και από τις «ψευδολογίες» που υπέστη, όπως ισχυρίστηκε.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε επίσης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «την σέβομαι και την τιμώ». Δικαιολόγησε τη συμπεριφορά του ως μια προσπάθεια του να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο και προσέθεσε ότι «μπορεί να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω».

Η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη:

Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια. Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη. — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) October 21, 2026

ΠΑΣΟΚ: «Χυδαία προσωπική επίθεση του Μ. Λαζαρίδη στη Ν. Γιαννακοπούλου»

Για «χυδαία προσωπική επίθεση» του βουλευτή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη απέναντι στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι «την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός».

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ (σ.σ. σχετικά με την αντιπαράθεση αυτή που υπήρξε κατά τη συμμετοχή των δυο βουλευτών σε τηλεοπτικό πάνελ στον ΑΝΤ1 το πρωί), αναφέρει ότι «ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων». «Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του», σχολιάζει και προσθέτει ότι «αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση».

«Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.