Στο ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, αναφέρεται με εκτενές δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα Le Monde.

«Ο αριστερός ταραξίας, που έγινε ο νεότερος Πρωθυπουργός της Ελλάδας σε ηλικία 40 ετών, επιστρέφει σε αυτό το ακόμη τραυματικό για την ελληνική κοινωνία επεισόδιο, με το βιβλίο «Ιθάκη» επισημαίνει χαρακτηριστικά η Le Monde.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου», ανακοινώνει ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, σε ένα απόσπασμα από την ηχητική έκδοση του βιβλίου του, Ιθάκη, που κυκλοφόρησε λίγες ημέρες πριν από την έκδοσή του.

«Γράφω για να καταθέσω τη μαρτυρία της εμπειρίας μιας χώρας και του λαού της, που σε μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, τόλμησαν να διεκδικήσουν την αξιοπρέπειά τους», προσθέτει.

Δέκα χρόνια μετά την ελληνική κρίση που συγκλόνισε την Ευρώπη, ο αριστερός ταραξίας που έγινε ο νεότερος Πρωθυπουργός της Ελλάδας σε ηλικία 40 ετών, επιστρέφει σε αυτό το ακόμη τραυματικό για την ελληνική κοινωνία επεισόδιο με το βιβλίο «Ιθάκη», 730 σελίδων.

Το βιβλίο, που εκδόθηκε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου από τον αθηναϊκό εκδοτικό οίκο Gutenberg, αποτελεί ήδη αντικείμενο δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη διαρροή μη εξουσιοδοτημένων αποσπασμάτων και αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή, η οποία παρακολουθεί με προσοχή τις επόμενες κινήσεις του κ. Τσίπρα, διότι, όπως γράφει ο ίδιος, «η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα».

Στις σελίδες του βιβλίου, ο κ. Τσίπρας περιγράφει τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, την πίεση από την Ευρώπη και τη δύσκολη απόφαση που ελήφθη να διεξαχθεί δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015 για την απόρριψη ενός προγράμματος λιτότητας, που θεωρήθηκε υπερβολικά αυστηρό για τον ελληνικό λαό.

«Δεν είχαμε πλέον κανένα μέσο πίεσης», σημειώνει, «το μόνο που μας απέμενε ήταν (…) η εικόνα μας, η εικόνα μιας χώρας που, αντί να υπογράψει την ταπείνωσή της, ζητά από τον λαό της να αποφασίσει».

Επιμένει στην ανατροπή που του καταλογίστηκε μετά το δημοψήφισμα, όταν τελικά υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο με τους πιστωτές. Αυτή η δεύτερη συμφωνία, μετά το δημοψήφισμα, «είχε περισσότερα θετικά στοιχεία», σύμφωνα με τον ίδιο, με παραχωρήσεις για την ελάφρυνση του χρέους και ένα πακέτο 35 δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τη στήριξη της ανασυγκρότησης της οικονομίας, και τελικά θα οδηγήσει στο τέλος της ευρωπαϊκής κηδεμονίας το 2018.

Φόβος απογοήτευσης

Ο Αλέξης Τσίπρας ανατρέχει όμως και σε πιο προσωπικές πτυχές της ταραχώδους θητείας του: στα ξεχασμένα γενέθλια του γιου του μέσα στο χάος των διαπραγματεύσεων, τον φόβο να απογοητεύσει «μια ολόκληρη γενιά που τόλμησε να πιστέψει στην αλλαγή», σε μια χώρα που κυβερνιόταν μόνο από δύο μεγάλα Κόμματα (το συντηρητικό κόμμα και το ΠΑΣΟΚ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα), και τις εσωτερικές διαμάχες στο Κόμμα …

Πίσω από τις 730 σελίδες, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και οι αναλυτές διαβάζουν το προσχέδιο μιας πολιτικής επιστροφής. «Η αποχώρησή του στις αρχές Οκτωβρίου από το Κοινοβούλιο, όπου είχε εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το βιβλίο αφήνουν να εννοηθεί ότι θέλει να επιστρέψει και να δημιουργήσει το δικό του Κόμμα για τις επόμενες Εκλογές», εκτιμά ο Μάνος Παπάζογλου, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Ωστόσο, τα εμπόδια είναι πολλά: «Ο Τσίπρας δεν διαθέτει κομματικό μηχανισμό και η αριστερά είναι κατακερματισμένη, πολύ διχασμένη», παρατηρεί.

Από το καλοκαίρι του 2023 και την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές, το Κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε μια κρίση που οδήγησε σε διάσπαση του κόμματος. Έκτοτε, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει μόνο το 5% των ψήφων και έχει χάσει τη θέση του ως κύριο Κόμμα της αντιπολίτευσης της χώρας, την οποία έχει καταλάβει το ΠΑΣΟΚ. Αν και ορισμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη εκφράσει την υποστήριξή τους σε μια προοδευτική συμμαχία με ένα πιθανό Κόμμα που θα δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας τους επόμενους μήνες, άλλα μέλη εξακολουθούν να αντιτίθενται σε αυτή την πιθανότητα.

Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του, Ευκλείδης Τσακαλώτος, θεωρεί ότι ο κ. Τσίπρας «επιθυμώντας να ευχαριστήσει όλους, δεν πείθει κανέναν». Όσον αφορά τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγόρησε τον αντίπαλό του ότι «οργανώνει στα παρασκήνια τη διάλυση του Κόμματός του».

«Μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός αντίπαλος;»

Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην κορυφή των προσωπικοτήτων που θεωρούνται ικανές να ανασυγκροτήσουν αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς και, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, συγκεντρώνει μεταξύ 18% και 23% των προθέσεων ψήφου.

«Αλλά το πραγματικό ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι: μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός αντίπαλος του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη; Είναι μάλλον απίθανο …», τονίζει ο κ. Παπάζογλου. «Η εποχή απαιτεί περισσότερη ριζοσπαστικότητα, όπως παντού στην Ευρώπη. Στο κεντροαριστερό χώρο, που ήδη καταλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών», συνεχίζει.

Το συντηρητικό Κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία (Νέα Δημοκρατία), αν και έχει αποδυναμωθεί από το σκάνδαλο της απάτης με τις αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ και την υπόθεση των παράνομων υποκλοπών, εξακολουθεί να θεωρείται από την ελληνική κοινή γνώμη ως ένα «σοβαρό κόμμα» που ανέκαμψε την οικονομική κατάσταση, σε αντίθεση με την αριστερά που θα μπορούσε να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε «μια νέα περιπέτεια».

Αυτή η ιδέα προωθείται με ενθουσιασμό από τον συντηρητικό Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν ρωτήθηκε από την κρατική τηλεόραση EΡΤ για την πιθανότητα επιστροφής του κ. Τσίπρα στην πολιτική, χλεύασε τον αντίπαλό του: «Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να ξαναμπεί σε ένα πλοίο που έχει ήδη προσαράξει στα βράχια», κατέληξε.

Πηγή: Le Monde