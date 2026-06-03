Η Ελλάδα προχώρησε σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία, σχετικά με το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος (drone) που εντοπίστηκε πρόσφατα στη Λευκάδα.

Όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, το διάβημα επιδόθηκε στο Κίεβο το διήμερο 28 και 29 Μαΐου. Τη διαδικασία ανέλαβε ο Έλληνας πρέσβης στην ουκρανική πρωτεύουσα, καταθέτοντας τη διαμαρτυρία στο εκεί Υπουργείο Εξωτερικών.

Το περιεχόμενο του διαβήματος

Η ελληνική αντίδραση εκφράστηκε τόσο προφορικά, όσο και γραπτώς. Με τον τρόπο αυτό, η Αθήνα ζητά επίσημες διευκρινίσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες το ουκρανικό drone εισήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Το θαλάσσιο drone είχε βρεθεί από ψαράδες μέσα σε μια θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα, κινητοποιώντας αμέσως τους εγχώριους μηχανισμούς ασφαλείας και δρομολογώντας τις διπλωματικές ενέργειες.

Η κα Ζωχιού επιβεβαίωσε ότι η ελληνική πλευρά τελεί εν αναμονή της επίσημης απάντησης από το Κίεβο, βάσει της οποίας θα αξιολογηθούν και οι επόμενες κινήσεις της Αθήνας.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε επίσης τη γεωπολιτική στάση της Ελλάδας. Παρότι επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξη της χώρας μας για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία, κατέστησε σαφές ότι η τήρηση της διεθνούς νομιμότητας είναι αδιαπραγμάτευτη.

«Προφανώς στηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, ωστόσο όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να σέβονται το Διεθνές Δίκαιο, την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και το θαλάσσιο περιβάλλον», υπογράμμισε η κα Ζωχιού.

«Κανένας πόλεμος δεν τελειώνει με την επέκτασή του», κατέληξε.