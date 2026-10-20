Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας καταδικάζει την απόφαση της Βουλής της Λιβύης για έγκριση του παράνομου τουρκολιβυκού «Μνημονίου Συναντίληψης» του 2019.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το κυπριακό ΥΠΕΞ ξεκαθαρίζει ότι το εν λόγω κείμενο καταπατά ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως η συμφωνία έρχεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με τις αναγνωρισμένες αρχές της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, όσο και με το Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο, καταστρατηγώντας τα δικαιώματα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, όπως είναι η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και η υφαλοκρηπίδα.

Με βάση τα παραπάνω, η Λευκωσία επαναβεβαιώνει τη σταθερή της θέση, χαρακτηρίζοντας το «μνημόνιο» ως απολύτως παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο, καθιστώντας σαφές πως δεν δύναται να παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα έναντι τρίτων χωρών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Ολόκληρη η επίσημη ανακοίνωση του Κυπριακού ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας καταδικάζει την απόφαση της Βουλής της Λιβύης για έγκριση του παράνομου τουρκολιβυκού «Μνημονίου Συναντίληψης» του 2019.

Το εν λόγω «μνημόνιο» παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και αντίκειται στις αναγνωρισμένες αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και του Εθιμικού Διεθνούς Δικαίου, αναφορικά με τα δικαιώματα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, περιλαμβανομένης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθεί να θεωρεί το εν λόγω «Μνημόνιο» παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο, το οποίο δεν παράγει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών».