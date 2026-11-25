Την παραμονή του στην κυβέρνηση υπερασπίστηκε ο Βαγγέλης Λιάκος, απαντώντας στα δημοσιεύματα για απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες των αδελφών του και στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Ο υφυπουργός Εσωτερικών αρνήθηκε ότι μεσολάβησε σε δημάρχους για την εξασφάλιση συμβάσεων και υποστήριξε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια πολιτικής εξόντωσης.

Ερωτηθείς στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ εάν προτίθεται να παραιτηθεί, απάντησε: «Μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω. Ο πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει ένα χαρτοφυλάκιο και αυτό θέλω να το φέρω εις πέρας».

Η διάκριση ανάμεσα στις δύο αδελφές του

Ο κ. Λιάκος υποστήριξε ότι δεν συμμετέχει σε καμία εταιρεία, ότι τα οικονομικά του στοιχεία είναι δημοσιοποιημένα και πως μοναδικό του εισόδημα είναι η βουλευτική αποζημίωση.

Αναφερόμενος στις αδελφές του, δήλωσε ότι και οι δύο έχουν επαγγελματική δραστηριότητα με τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι συμβάσεις λογιστικής υποστήριξης που βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης αφορούν διαφορετική αδελφή από εκείνη που εργαζόταν ως σύμβουλός του.

«Αυτές οι συμβάσεις οι οποίες αναφέρονται για τη λογιστική υποστήριξη, δεν είναι καμία από την εκλογική μου περιφέρεια. Δεν αφορά την αδελφή μου που ήταν σύμβουλός μου», ανέφερε.

Για την αδελφή που απασχολούνταν στο βουλευτικό του γραφείο, είπε ότι της ζήτησε να παραιτηθεί πριν ορκιστεί υφυπουργός Εσωτερικών και ότι η παραίτηση διαβιβάστηκε στα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα.

Υπερασπιζόμενος την αρχική επιλογή της ως συνεργάτιδας, επικαλέστηκε τις γνώσεις, την επαγγελματική εμπειρία και την εμπιστοσύνη που είχε στο πρόσωπό της. Όπως υποστήριξε, διέθετε τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά προσόντα για τη θέση.

«Το 2011 πήρε την πρώτη ανάθεση, εγώ ήμουν στο Πολυτεχνείο»

Για την επαγγελματική πορεία της άλλης αδελφής του, της Ελένης, ο υφυπουργός ανέφερε ότι το 2008 ανέλαβε το λογιστικό γραφείο του πατέρα τους στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη της ανάθεση από δημόσιο φορέα έγινε το 2011, στον Δήμο Ύδρας.

«Δηλαδή όταν εγώ ήμουν πέμπτο έτος, έπρεπε να της πω “Ελένη, μην ασχοληθείς με το δημόσιο, γιατί εγώ μετά από 15 χρόνια ενδέχεται να γίνω υφυπουργός Εσωτερικών”», σχολίασε.

Υποστήριξε ότι η αδελφή του εξειδικεύτηκε στη δημόσια λογιστική, διεύρυνε σταδιακά τη δραστηριότητά της και συνεργάστηκε με δήμους επί διαφορετικών κυβερνήσεων. «Δεν το οφείλει σε εμένα», τόνισε, αποδίδοντας την ανάπτυξη της επιχείρησης στην εργασία της και στην ενίσχυση του προσωπικού της.

Η απάντηση για ενδεχόμενη παρέμβαση σε δημάρχους

Στην ερώτηση εάν επηρέασε κάποιον δήμαρχο ή μεσολάβησε για τις συμβάσεις, ο κ. Λιάκος ήταν κατηγορηματικός:

«Προφανώς και όχι. Ποτέ δεν μεσολάβησα. Το παραδέχονται και οι ίδιοι δήμαρχοι. Εγώ ούτε σε δημόσια, ούτε ιδιωτική μου πράξη ευνόησα τους δημάρχους αυτούς».

Επικαλέστηκε επίσης τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον ρόλο της δημοτικής αντιπολίτευσης και τις διαδικασίες παραλαβής των υπηρεσιών, απαντώντας στις ερωτήσεις για τις αναθέσεις.

«Έχουν βάλει δύο γυναίκες μπροστά και τις πετροβολούν»

Ο υφυπουργός απέδωσε πολιτική σκοπιμότητα στην ανάδειξη της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση έχει απομακρυνθεί από τα πραγματικά δεδομένα.

«Αυτή τη στιγμή, επειδή προφανώς δεν βρέθηκε κάτι για εμένα, έχουν βάλει δύο γυναίκες μπροστά και τις πετροβολούν, θεωρώντας ότι για να πετύχει μια γυναίκα πρέπει να έχει από πίσω της έναν άντρα, έναν αδελφό, έναν πατέρα ή έναν σύντροφο», ανέφερε.

Έθεσε, τέλος, το ερώτημα εάν υπάρχει «οικογενειακή ευθύνη», επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει συμμετοχή στις επιχειρήσεις των αδελφών του. «Ξεκίνησε μια χυδαία προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης», υποστήριξε.