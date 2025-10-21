Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση της τροπολογίας για το νέο καθεστώς στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, που ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (21/10).

Δείτε LIVE τη συζήτηση στη Βουλή:

Η τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας (20/10) και φέρει τις υπογραφές εφτά υπουργών.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να υποστηρίξει με τοποθέτησή του τον λόγο που κρίθηκε αναγκαία η προστασία του μνημείου.

Ήδη τα κόμματα της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά) έχουν καταθέσει αίτηση αντισυνταγματικότητας, ζητώντας την απόσυρση της τροπολογίας, ενώ η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ήταν οξύτατη, καθώς έγραψε σε ανάρτησή του, ότι «ο κύριος Μητσοτάκης συμπεριφέρεται σαν ιδιοκτήτης του Μνημείου, του Συντάγματος και της Ιστορίας».

