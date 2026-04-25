Τη φρεγάτα «Κίμων», η οποία έχει καταπλεύσει στο λιμάνι του Πειραιά, επισκέπτονται ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Οι δύο ηγέτες θα βρεθούν για δεύτερη φορά στους χώρους της υπερσύγχρονης φρεγάτας.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές της κρίσης στη Μέση Ανατολή, λόγω του πολέμου στο Ιράν και όταν κινητοποιήθηκε η δύναμη άμεσης συνδρομής προς την Κύπρο, με την αποστολή της φρεγάτας «Κίμων» και μίας τετράδας μαχητικών αεροσκαφών, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκαν ξανά στο πλοίο. Σήμερα είναι η δεύτερη κοινή τους παρουσία σε ένα από τα οπλικά συστήματα τα οποία συνδέουν Ελλάδα και Γαλλία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα περιηγηθούν στους χώρους, θα συνομιλήσουν με το πλήρωμα, θα γίνουν δεκτοί από τον Αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού και τον Αρχηγό Στόλου, θα επιθεωρήσουν το άγημα, θα επιβιβαστούν στην φρεγάτα «Κίμων», θα βρεθούν στην καρδιά αυτού του υπερσύγχρονου οπλικού συστήματος στο κέντρο Επιχειρήσεων και στη συνέχεια στη γέφυρα.

Στη συνέχεια, γύρω στις 12:00, οι δύο ηγέτες θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα υπογραφούν συμφωνίες και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Το απόγευμα, στις 16:00, οι δύο πλευρές θα μεταβούν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα διεξαχθεί στον «Θόλο».