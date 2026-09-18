Στο επίκεντρο βρίσκεται σήμερα η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει ένα νέο ψηφιακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων.

Το νέο ψηφιακό εργαλείο, σύμφωνα με όσα έχει προαναγγείλει ο υπουργός σήμερα στην ΕΡΤ, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν πριν από την επίσκεψή τους εάν ένα ιδιωτικό ιατρείο διαθέτει την απαιτούμενη άδεια και ποιες ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε αυτό. Παράλληλα, ειδικοί μηχανισμοί AI θα αναζητούν στο διαδίκτυο διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών που ενδέχεται να παραβιάζουν το ισχύον πλαίσιο.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται στον απόηχο της υπόθεσης που έχει προκαλέσει συζήτηση γύρω από τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων και τις θεραπείες που παρέχονται σε αυτά. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν επίσης η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

Live στη Ζούγκλα η έκτακτη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Υγείας: