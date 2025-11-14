Η βουλή συνεδριάζει αυτή την ώρα, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να έχει καταθέσει επίκαιρη ερώτηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ιδιωτικό χρέος στην οποία θα κληθεί να απαντήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρώτος ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ακολούθησε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.