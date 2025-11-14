Η βουλή συνεδριάζει αυτή την ώρα, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να έχει καταθέσει επίκαιρη ερώτηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ιδιωτικό χρέος στην οποία θα κληθεί να απαντήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πρώτος ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ακολούθησε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό με θέμα: «Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία».
Με την ενεργοποίηση του κόφτη στις ομιλίες των πολιτικών στη Βουλή, η σημερινή διαδικασία θα διαρκέσει συνολικά 58 λεπτά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε αρχικά 13 λεπτά, ο πρωθυπουργός ακολούθως έχει στη διάθεσή του 25 λεπτά. Στη συνέχεια θα λάβει εκ νέου το λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για 7 λεπτά και ακολούθως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει στη διάθεσή του 13 λεπτά για να απαντήσει εκ νέου. Με την δεύτερη τοποθέτηση του πρωθυπουργού θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.