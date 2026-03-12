Παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις συμφωνίες στον τομέα των υδρογονανθράκων με την Chevron.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Σαμαράς απάντησε στις πρόσφατες αναφορές του πρωθυπουργού περί «επαγγελματιών ανησυχούντων», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον αποδέκτη της κριτικής.

«Αναρωτιέμαι, όταν μιλά ο πρωθυπουργός για επαγγελματίες ανησυχούντες, ποιους εννοεί; Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι αναφέρεται σε δύο πρώην πρωθυπουργούς. Αν όμως έχουν δίκιο τα “παπαγαλάκια” του, τότε θα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να ανησυχεί», είπε μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση σχετικά με τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες, κάνοντας λόγο για «δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου είχε απαντήσει σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι «δεν υπάρχει τίποτα γκρίζο, τίποτα μυστικό και τίποτα επιλήψιμο ή επιζήμιο στη συμφωνία».

Όπως υπογράμμισε, η σύμβαση διασφαλίζει ότι ο τελικός λόγος ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, το οποίο διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια σε ζητήματα που αφορούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Σαμαράς ξεκαθάρισε ότι τάσσεται υπέρ των εξορύξεων υδρογονανθράκων. Ωστόσο, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις ειδικά για τη συμφωνία με τη Chevron και συγκεκριμένα για την πρόβλεψη του Άρθρου 30.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε νέα αιχμή προς την κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι».