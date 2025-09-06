Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί το απόγευμα του Σαββάτου (6/9), στις 20:00, την εναρκτήρια ομιλία του, στα εγκαίνια της 89ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», όπου έχουν ληφθεί δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά στα οικονομικά μέτρα για το 2026 και η δεύτερη σε μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν με ορίζοντα το 2030.

Πρόκειται για μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα της τετραετίας και για αυτό, όπως θα πει, απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις.

O Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει «πακέτο» παροχών, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα που επιδιώκουν να δώσουν λύσεις σε τρία βασικά πεδία: τη στεγαστική κρίση, το δημογραφικό πρόβλημα και τη στήριξη της μεσαίας τάξης.

Το «καλάθι» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, ενώ, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές θα αφορούν τους πάντες.

Παρακολουθήστε LIVE την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ:

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Δεν θα δώσω υποσχέσεις και χρήματα που δεν υπάρχουν»

«Δεν θα δώσω υποσχέσεις και χρήματα που δεν υπάρχουν. Ποτέ δεν θα το κάνω αυτό. Είμαι εδώ με στόχο να μιλήσω για μια συμμετοχική ανάπτυξη, για την ανάταξη της εθνικής οικονομίας που θα οδηγήσει στην ευημερία των πολιτών. Αυτά έλεγα το 2016 στην πρώτη μου εμφάνιση ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός.

«Από το 2016 δεν άλλαξε αυτό που θεωρώ πυρήνα και πεμπτουσία της πολιτικής»

«Σήμερα σας μιλώ στο ίδιο Βήμα για δέκατη φορά. Οι πολιτικές μου εμπειρίες είναι πλέον περισσότερες, όπως και το γκρίζο χρώμα στα μαλλιά μου. Αυτό που δεν άλλαξε όμως είναι αυτό που θεωρώ πυρήνα και πεμπτουσία της πολιτικής».

«Οικοδομήσαμε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης»

«Αυτά τα δέκα χρόνια οικοδομήσαμε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης. Γευτήκαμε νίκες, όμως βιώσαμε και κρίσεις, είδαμε τον τόπο να προοδεύει, αλλά και να δοκιμάζεται».

«Βάλαμε την Ελλάδα ψηλά – Αποδείξαμε ότι νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες»



«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η χώρα έχει περάσει από την πτώχευση στην ανάπτυξη, από την ανεργία στην απασχόληση και τις νέες επενδύσεις και από το διεθνές περιθώριο στην αναγνώριση».

«Οι μισθοί αυξάνονται και οι φόροι μειώνονται»

«Ξέρουμε ότι πολλού συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Το κόστος ζωής έχει αυξηθεί. Για αυτό και κεντρική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση του εισοδήματος ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια».

«Εκπτώσεις στην ασφάλεια της χώρας δεν κάνω» – Αναφορές σε Γαλλία, Ουκρανία και Κύπρο

«Εκπτώσεις στην ασφάλεια της χώρας δεν κάνω», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην κριτική για τα χρήματα που δαπανώνται για τα εξοπλιστικά. «Ενισχύουμε την κοινωνία παρά το γεγονός ότι πρέπει να δαπανήσουμε πολλά χρήματα για την άμυνα. Για το 2026 θα δώσουμε 2,3 δις. Η ελευθερία θέλει και πόρους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκτενή αναφορά στην πολιτική αστάθεια που βιώνει η Γαλλία, ενώ αναφέρθηκε και στην Ουκρανία. «Αν εξισώνουμε το θύτη με το θύμα, ας πούμε την Ουκρανία, τότε τι θα πούμε εάν κάποιοι μας πουν να αναγνωρίσουμε τετελεσμένα, όπως στην Κύπρο;»

«Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ωφεληθεί όσο άλλοι»

«Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ωφεληθεί όσο άλλοι. Θα το κάνουμε με την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Μια παρέμβαση ύψους 1,6 δισ. ευρώ».

«Θα κάνουμε την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος από την μεταπολίτευση» – Ύψος 1,6 δισ. ευρώ

«Θα κάνουμε την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος από την μεταπολίτευση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως οι παρεμβάσεις θα είναι ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους – επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί»

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

– από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

– ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

– ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Τα μέτρα για τους νέους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για γενναία τομή υπέρ των νέων.

Και εξήγγειλε:

Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.

-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

«Μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής σε οικογένειες με 4 παιδιά»

Μέτρα για το Στεγαστικό

Σχετικά με τις παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε:

– Χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 – 24.000 ευρώ.

– Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων.

– Χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων – το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς α’ κατοικία.

«Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων»

«Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους – καταργείται εντελώς το 2027»

Αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες

Νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος.

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

«Χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας»

«Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους και καταργείται εντελώς το 2027

Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων».

Προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους

Μειώνεται κατά το ήμισυ το 2026, ενώ καταργείται εντελώς το 2027.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις



Απλοποιείται περαιτέρω η διαδικασία αδειοδότησης, με αιχμή τις επενδύσεις στη βιομηχανία.

Τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες και αυτοκίνητα)

Μειώνονται σε ποσοστό 30%.

Θα εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το κράτος συνεχίζουν να το πολιορκούν παθογένειες δεκαετιών, όπως έδειξε και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παθογένειες, οι οποίες δεν ξεριζώθηκαν ούτε από τη δική μας κυβέρνηση. Όμως εμείς απαντάμε με πράξεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα εξυγιανθεί».

Όταν υπάρχει βούληση το κράτος μπορεί να τα βάλει με οποιωνδήποτε όσο ισχυρός και αν είναι.

Παρανομία υπήρχε και υπάρχει. Είναι μία ευκαιρία να συγχαρούμε το ελληνικό FBI για την επιμονή και τη μεθοδικότητα τους.

Έως εδώ με τα βαρίδια του χθες.

«Αποδίδουμε στην κοινωνία αδρανή ακίνητα του δημοσίου»

Σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δρομολογείται σε τρία στρατόπεδα (στο Μοσχάτο, το στρατόπεδο “ΖΙΑΚΑ” στη Θεσσαλονίκη, το στρατόπεδο “Μανουσογιαννάκη” στην Πάτρα) η ανέγερση με πρωτοβουλία των Ενόπλων Δυνάμεων 2.000 διαμερισμάτων, το 25% εκ των οποίων θα διατεθεί για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% θα αποδοθεί σε συμπολίτες που δεν έχουν πρώτη κατοικία. Αυτό θα συνεχιστεί αποδίδοντας στην κοινωνία αδρανή ακίνητα του δημοσίου.

Αναφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια – «4 θα ανοίξουν τις πύλες τους τον Οκτώβριο»

«Μεγάλη μεταρρύθμιση για την παράταξή μας τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Σε πείσμα της καθυστέρησης τα 4 πρώτα θα ανοίξουν τις πύλες τους τον Οκτώβριο».

Αναφέρθηκε σε 4 μεταρρυθμίσεις:

1) Εθνικό απολυτήριο

Πρόταση του πρωθυπουργού να καθιερωθεί και στην Ελλάδα, μετά από συναίνεση των κομμάτων, εθνικό απολυτήριο, για την εισαγωγή των υποψηφίων στα πανεπιστήμια.

2) Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες – θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες – δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών.

3) Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. – από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή.

4) Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση – εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Το 2026 και 2027 είναι μεγάλοι σταθμοί. Προορισμός μας, όμως, το 2030. Με μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις.

Αναφορές και στα έργα της Θεσσαλονίκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο νέο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο όπως είπε «θα είναι το πιο σύγχρονο της Ευρώπης», αλλά και στο flyover. «Ξέρω όμως ότι παραμένουν πολλά προβλήματα», είπε και πρόσθεσε: «Το 2026 και το 2027 θα είναι κρίσιμα χρόνια. Προορισμός μας όμως είναι το 2030».