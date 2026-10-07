O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο αυτή την ώρα εκφωνεί μια ομιλία υψηλού συμβολισμού στην Πνύκα.

Πλήθος επίτιμων προσώπων και υπουργών της κυβέρνησης έχει συγκεντρωθεί στο σημείο από όπου ξεκίνησε η Δημοκρατία και ακούει προσεκτικά την ομιλία του επικαφελής της αμερικανικής διπλωματίας.

Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχτηκαν στις 18:30, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Η ομιλία του Αμερικανού ΥΠΕΞ αναμένεται να διαρκέσει μόλις 20 λεπτά.

Live η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα:

Μετά την ομιλία του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Πνύκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εικόνες από τις προσελεύσεις πολιτικών προσώπων στην Πνύκα:

Το χρονικό της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Αθήνα

Στην Ελλάδα προσγειώθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές συναντήσεις.

Το πρωί της Τετάρτης και συγκεκριμένα στις 09:00, ο κ. Ρούμπιο επισκέφτηκε το υπουργείο Εξωτερικών, όπου τον υποδέχθηκε ο Έλληνας ομόλογος του, Γιώργος Γεραπετρίτης. Εκεί κηρύχθηκε η έναρξη των εργασιών του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ μετέβη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου. Το μεσημέρι, ακολούθησε σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρία του Στρατηγικού Διαλόγου και έπειτα μαζί με τον υπουργό Άμυνας, Νίκος Δένδια, ο Μάρκο Ρούμπιο έδωσε το παρών σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Στις 19:00 το απόγευμα μετά την ομιλία του στην Πνύκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.