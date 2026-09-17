Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη, μετά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παραχωρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ατζέντα της συζήτησης αναμένεται να καλύψει όλο το φάσμα της τρέχουσας επικαιρότητας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι κρίσιμες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η πορεία της οικονομίας σε συνάρτηση με τη διεθνή ενεργειακή κρίση, καθώς και ο οδικός χάρτης των προτεραιοτήτων και των νέων κυβερνητικών πρωτοβουλιών.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη για τη διαμόρφωση του ευρύτερου πολιτικού σκηνικού, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής με ορίζοντα τις εθνικές κάλπες του 2027.

Live η συνέντευξη: