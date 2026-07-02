Συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες έπειτα από την εμπρηστική επίθεση, είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα της Πέμπτης (2/7), έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται μετά από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, που ζητούν να σταλεί μήνυμα κατά της τρομοκρατίας, από μέλη και φίλους της παράταξης, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στα σπίτια τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση:

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΝΔ, η τραγική απώλεια της Βάγιας Νέστορα έχει προκαλέσει βαθιά οδύνη στην παράταξη, ενώ εκφράζονται συλλυπητήρια και συμπαράσταση στην οικογένειά της.

«Η μεγάλη οικογένεια της Παράταξής μας πενθεί. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους.

Σήμερα, στις 7 το απόγευμα, έξω από το ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε», ανέφερε η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να τελεστεί την επόμενη εβδομάδα στην Κοζάνη, επειδή η Αφροδίτη Νέστορα δεν μπορεί να περπατήσει. Πρέπει να ακολουθήσει αποθεραπεία και, όταν αισθανθεί καλύτερα, με τον πατέρα της θα βρεθεί στην Κοζάνη, για να πει το τελευταίο αντίο στη μητέρα της.