Ξεκίνησε η συνεδρίαση της ολομέλειας της βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η συγκρότηση της διακομματικής Επιτροπής, αλλά και ο καθορισμός χρονοδιαγράμματος των εργασιών της.

Μέσω της κοινοβουλευτικής διαφάνειας έγιναν γνωστά τα 42 μέλη της επιτροπής αναθεώρησης που θα αναλάβει την επεξεργασία των συνταγματικών διατάξεων στα πλαίσια της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Με σχετική απόφαση του προέδρου της βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αλλά και τη πρόταση του προέδρου και των 154 βουλευτών της ΝΔ η προαναφερθείσα επιτροπή συγκροτείται ως εξής:

Κοινοβουλευτική Ομάδα Αριθμός Μελών Ονόματα Βουλευτών Νέα Δημοκρατία 23 Χ. Αθανασίου, Γ. Βλάχος, Μ. Βορίδης, Δ. Καιρίδης, Π. Καππάτος, Θ. Καράογλου, Ι. Κεφαλογιάννης, Ε. Κτιστάκης, Ε. Κωνσταντινίδης, Γ. Κωτσός, Ζ. Μακρή, Α. Μάνη-Παπαδημητρίου, Ν. Μηταράκης, Ντ. Μπακογιάννη, Α. Νικολακόπουλος, Γ. Οικονόμου, Ν. Παναγιωτόπουλος, Ζ. Ράπτη, Θ. Ρουσόπουλος, Θ. Σκυλακάκης, Ε. Στυλιανίδης, Α. Συρίγος, Μ. Χαρακόπουλος ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 5 Ν. Γιαννακοπούλου, Π. Δουδωνής, Ε. Λιακούλη, Δ. Μάντζος, Γ. Νικητιάδης ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 4 Γ. Γαβρήλος, Θ. Ξανθόπουλος, Γ. Παπαηλιού, Γ. Ψυχογιός ΚΚΕ 3 Ι. Γκιόκας, Ι. Δελής, Μ. Κομνηνάκα Ελληνική Λύση 2 Σ. Φωτόπουλος, Κ. Χήτας ΝΙΚΗ 1 Γ. Ρούντας Πλεύση Ελευθερίας 1 Ζ. Κωνσταντοπούλου Ανεξάρτητοι 3 Ν. Ηλιόπουλος, Ε. Καραγεωργοπούλου, Θ. Τζάκρη

Στη συζήτηση θα πάρουν το λόγο και οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης, όχι όμως και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πάντως στην κυριακάτικη ανάρτηση στο λογαριασμό του στο facebook τόνισε ότι “Οι αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω, όμως, ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον” και επισήμανε “Δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία”

Και στο πλαίσιο αυτό συνόψισε τις προτάσεις της ΝΔ που αφορούν 28 άρθρα του Συντάγματος:

στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων,

την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών

την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης,

τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση,

τη συνταγματική προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης,

την αναγνώριση της προσιτής στέγης ως υποχρέωσης της πολιτείας,

στις ισχυρότερες προβλέψεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και

στο πλαίσιο αρχών για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος του ανθρώπου και της κοινωνίας.

Ευριπίδης Στυλιανίδης: «Ο ελληνικός λαός δεν θέλει το ΟΧΙ σε όλα, δεν θέλει επαναστατική γυμναστική από την αντιπολίτευση»

«Η παράταξή μου, η Νέα Δημοκρατία, για ακόμη μια φορά επιδιώκει να αποδείξει στον ελληνικό λαό ότι από τότε που την ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, ταυτίζεται πάντα με τις κορυφαίες επιλογές για τον λαό και το έθνος», δήλωσε ο εισηγητής της ΝΔ, Ευριπίδης Στυλιανίδης, κατά τη «συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 119 του ΚτΒ», στην Ολομέλεια.

Ο κ. Στυλιανίδης, αναφερόμενες στις 34 αλλαγές-προσθήκες-βελτιώσεις που περιλαμβάνει η πρόταση προς αναθεώρηση του Συντάγματος που έχει καταθέσει η ΝΔ, σημείωσε ότι «σήμερα έχουμε μια σπάνια ευκαιρία, αξιοποιώντας την εμπειρία απανωτών κρίσεων που αντιμετωπίσαμε με επιτυχία, να σχεδιάσουμε τον νέο Πολιτειακό Χάρτη της πατρίδας μας, υπερβαίνοντας μικροκομματικές διαφορές και πάθη».

«Ο ελληνικός λαός δεν θέλει το ΟΧΙ σε όλα, δεν θέλει επαναστατική γυμναστική από την αντιπολίτευση, θέλει την ουσιαστική συνεισφορά σας, την άποψή σας για την Συνταγματική Αναθεώρηση», ανέφερε προς την αντιπολίτευση η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. H συζήτηση της Αναθεώρησης του Συντάγματος «καθορίζει το μέλλον της νέας γενιάς» υπογράμμισε η ίδια καθώς η διαδικασία αυτή «κοιτάζει εξ ορισμού στο μέλλον».

Πυρά από την αντιπολίτευση

Η αναθεώρηση πρέπει να γίνει προς τρεις κατευθύνσεις, είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής και τόνισε ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση για ουσιαστικότερα δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής, για προστασία των δημοκρατικών θεσμών με ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και για μια αυθεντικά δημοκρατική και υπερπλειοψηφική διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος.Ως προς το ζήτημα της πλειοψηφίας στην προτείνουσα Βουλή, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ έκανε σαφές ότι το κόμμα του θέλει μια αναθεώρηση που να εκφράζει τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όπως αυτή εκφράζεται μέσω των αντιπροσώπων του στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. «Μια αναθεώρηση που η υπερπλειοψηφία θα παρέχεται επί του περιεχομένου και για αυτό καλούμε να επιτευχθούν οι μέγιστες δυνατές πλειοψηφίες στην επόμενη βουλή. Με γνώση από τον ελληνικό λαό του περιεχομένου κάθε πρότασης και συνδιαμόρφωση του περιεχομένου αυτού από τις πολιτικές δυνάμεις», τόνισε ο Παναγιώτης Δουδωνής.

«Φέρεστε ότι ενδιαφέρεστε για το Σύνταγμα, αλλά αυτό που σας νοιάζει είναι η πάρτη σας και οι εκλογικοί σας συνδυασμοί. Και αυτό, από μόνο του σας καθιστά αναξιόπιστους», είπε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος τοποθετούμενος και αυτός στην ολομέλεια της Βουλής.

«Η κυβέρνηση επιδιώκει να «στριμώξει» τη συνταγματική αναθεώρηση σε μία fast track διαδικασία λίγων εβδομάδων μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου να μείνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός στο σκοτάδι για βασικές αντιδραστικές τομές που επιχειρούνται», ανέφερε ο εισηγητής του ΚΚΕ, Ιωάννης Γκιόκας.«Στόχος είναι μια συζήτηση επιφανειακή που να υπηρετεί τις κάλπικες διαχωριστικές γραμμές, ενόψει και των επικείμενων εκλογών», είπε ο βουλευτής και σχολίασε πως «η κυβερνητική μεθόδευση επιδιώκει να εμφανίσει την κυβέρνηση ότι υπηρετεί τη σταθερότητα και την υπευθυνότητα έναντι του λαϊκισμού».

Με τις προτάσεις της ΝΔ, που αποτελούν «απλές διαχειριστικές αλλαγές για επικοινωνιακούς λόγους και για εξυπηρέτηση πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, θα συνεχιστεί το ίδιο σπιράλ παρακμής και αναξιοπρέπειας», ανέφερε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κ. Χήττας.

«Δυστυχώς, η κυβέρνηση έχει ταυτίσει το κομματικό της συμφέρον με το εθνικό και θεωρεί ότι το κράτος είναι ένα λάφυρο και όχι ένας δημόσιος χώρος για κάθε Έλληνα», τόνισε ο εισηγητής της «Νίκης» Γιώργος Ρούντας, για το περιβάλλον εντός του οποίου αρχίζει η διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, «ένα περιβάλλον καταιγισμού σκανδάλων που εξοργίζει τους πολίτες», είπε χαρακτηριστικά.

«Η συνταγματική αναθεώρηση που προτείνει η Νέα Δημοκρατία είναι μια παρελκυστική τακτική για να μετατοπίσει την προσοχή της κοινωνίας μακριά από τα σκάνδαλα διαφθοράς της κυβέρνησης», ανέφερε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας, τοποθετούμενος και αυτός στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος.«Πρόκειται για εργαλειοποίηση της συζήτησης για το Σύνταγμα, με σκοπό τη δημιουργία της ψευδούς εντύπωσης ότι το πρόβλημα της χώρας σήμερα δεν είναι η απονομιμοποιημένη κυβέρνηση της ΝΔ, ότι δεν είναι το σύστημα της κλεπτοκρατίας που εδραίωσε η κυβέρνηση, αλλά το γεγονός ότι το Σύνταγμα της χώρας δεν είναι αρκετά προσαρμοσμένο στο 2026», δήλωσε ο κ. Καζαμίας.

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