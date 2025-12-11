Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει σήμερα ο Γιώργος Ξυλούρης -γνωστός πλέον στο πανελλήνιο με το προσωνύμιο «Φραπές»- μετά από εβδομάδες αναβολών και πολιτικής έντασης.

Ο Ξυλούρης είχε αρνηθεί αρχικά να εμφανιστεί στην πρώτη κλήση που του έγινε να καταθέσει, επικαλούμενος το «δικαίωμα στη σιωπή». Η στάση του όμως προκάλεσε απειλές για «βίαιη προσαγωγή» σε περίπτωση δεύτερης απουσίας, γεγονός που φαίνεται να τον οδήγησε στην απόφαση να δώσει τελικά το «παρών» στη Βουλή. Ο ίδιος ελέγχεται από την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα για αδικαιολόγητα ποσά της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και 8 πολυτελή οχήματα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του.

Δείτε live την συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής: