Παραδείγματα και διευκρινίσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού παρουσίασε το υπουργείο Εργασίας, σε Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (26/3) η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αύξηση στα 920 ευρώ (μικτά) και περίπου 772 ευρώ (καθαρά) από την 1η Απριλίου 202.

Πρόκειται για την 6η κατά σειρά αύξηση, με σωρευτική πρόοδο 41,5% από το 2019, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Εργασίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, κατά την έναρξη του υπουργικού συμβουλίου, «η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τον στόχο για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ και βασικό μισθό στα 950 ευρώ έως το 2027.

Ποιοι επωφελούνται από την αύξηση του κατώτατου μισθού

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, από την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου άμεσα επηρεάζονται περίπου 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα επιδόματα και οι παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό (π.χ. επίδομα μητρότητας, γονικής άδειας, ανεργίας) και οι τριετίες.

Ενώ έμμεσα επηρεάζεται και ο μέσος μισθός.

Μείωση ανεργίας και αύξηση μισθών

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι η ανεργία έχει μειωθεί στο 7,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 17,8% τον Ιούλιο 2019, και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

Συγκεκριμένα, παρουσίασε τα στοιχεία από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιανουάριο 2026:

– Mείωση της ανεργίας των γυναικών κατά 52,5% (22,1% → 10,5%).

– Mείωση της ανεργίας των νέων (15-24) κατά 56,3% (37% → 16%).

– Δείκτης ανεργίας των ανδρών στο 5,4%, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 5,7%.

Παράλληλα, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στους πέντες κλάδους με μέσο μισθό πάνω από 2.000 ευρώ, ενώ στάθηκε και στον επιδραστικό ρόλο της βιομηχανίας.

Όπως εξήγησε, 46 κλάδοι παρέχουν μέσο μισθό υψηλότερο από αυτόν του συνόλου της οικονομίας και οι 20 από αυτούς (43%) αποτελούν αμιγώς βιομηχανικούς /μεταποιητικούς κλάδους.

Η πορεία μισθών και εισφορών

Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι «προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να κάνουμε συνεχώς βήματα για την διεύρυνση του εισοδήματος των εργαζομένων». Απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της πλήρους απασχόλησης, «η οποία έχει ανέλθει στο 78,5%, δηλαδή σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες που εργάζονται, εργάζονται σε δουλειές πλήρες απασχόλησης».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός Εργασίας, από τον Απρίλιο 2025, ο μηνιαίος κατώτατος μισθός αυξήθηκε σε 880 ευρώ από 650 ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 35,4%.

Την ίδια στιγμή, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει ήδη τα 1.500 ευρώ και στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να έχει φτάσει τα 950 ευρώ, έως το 2027.

Την ίδια ώρα έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Όπως επεσήμανε η υπουργός, είναι προγραμματισμένη μείωση επιπλέον μισής ποσοστιαίας μονάδας το 2027 (συνολική μείωση σχεδόν 6 π.μ. από το 2019 έως το 2027), αλλά και μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές υπερεργασίας, υπερωριών, νυκτερινών και αργιών.

Προτεινόμενη αύξηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 1η Απριλίου 2026:

Υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης: από 880 € σε 920 €- αύξηση 4,55%.

Ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών: από 39,30 € σε 41,09 €- αύξηση 4,55%.

Από το 2019, σωρευτική αύξηση 270 € μηνιαίως ή 3.780 € ετησίως (δηλ. 4,2 έως 5,8 μισθοί παραπάνω)- αύξηση 41,54%.

Μισθολογική αύξηση για δημοσίους υπαλλήλους:

Προσαύξηση μισθολογικών κλιμακίων του Δημοσίου κατά 40 €, μετά την αύξηση των 30 € το 2025 και την οριζόντια αύξηση των 70 € το 2024.

Aύξηση κατώτατου μισθού: 920 € μεικτά

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος

Εργαζόμενος κάτω των 25

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 797 €

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 € (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 756 €

Εργαζόμενος από 26 έως 30 ετών

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 781 €

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 38 € (+233 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί):

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων με τριετίες μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος

