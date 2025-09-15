Στο Μέγαρο Μαξίμου έλαβαν χώρα οι διευρυμένες συνομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Στο επίκεντρο τέθηκαν το ουκρανικό ζήτημα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η αμυντική θωράκιση της ΕΕ, το μεταναστευτικό, η ανταγωνιστικότητα και το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Δείτε τις κοινές τους δηλώσεις:

Στις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός επικεντρώθηκε στις διεθνείς εξελίξεις και το μεταναστευτικό ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και στο πρόγραμμα SAFE.

«Είχα την ευκαιρία να επαναφέρω στη συζήτηση μας την ανάγκη, κατά την άποψή μας, να υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτεί αμυντικές αγορές κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως παραδείγματος χάριν η αντιαεροπορική αντιπυραυλική προστασία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε: «Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή είναι ώριμη να γίνει και είμαι σίγουρος ότι θα την διεξάγουμε σε επόμενες συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σε ό,τι αφορά τώρα τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε αυτή τη νέα αμυντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δική μας θέση είναι σαφής, ότι σε μία ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να μετέχουν χώρες οι οποίες απειλούν ακόμη με πόλεμο μέλη της Ένωσης.

Είναι, πιστεύω, στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά αυτό προϋποθέτει και έναν σεβασμό των αρχών της», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης «τη στήριξη της χώρας στους πολωνούς εταίρους που πρόσφατα υπερασπίστηκαν τα ανατολικά σύνορα απέναντι σε μια ανοιχτή παραβίαση του εναέριου χώρου τους. Ως μέλη μιας ισχυρής Ευρώπης που δεν ενδίδει στον αναθεωρητισμό οφείλουμε να αποδεικνύουμε ότι δεν μπορεί να γίνει καμία παραβίαση της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.»

Αναφερόμενος στο ουκρανικό, για το οποίο ανέφερε ότι «παραμένει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας», εξέφρασε δημόσια τη στήριξη της Ελλάδας «στη συνεννόηση που γίνεται μεταξύ Ευρωπαϊκής ένωσης και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, μια συζήτηση που προφανώς πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και προφανώς βάση των θεμελιωδών προβλέψεων του Διεθνούς Δικαίου με σεβασμό στο απαραβίαστο των συνόρων και σίγουρα με τήρηση απαραίτητων εγγυήσεων ασφάλειας, με σημαντικότερη την ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που έφθασε χθες στην Αθήνα, παρακάθισε σε δείπνο που του παρέθεσε ο πρωθυπουργός στην οικία του, κατά τη διάρκεια του οποίου οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τα τρέχοντα ζητήματα σε ένα πιο χαλαρό κλίμα.

Ήρθε στην Ελλάδα στα πλαίσια περιοδείας του σε όλες τις 27 πρωτεύουσες της ΕΕ, η οποία ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα. Στόχος του είναι να καταγράψει τις θέσεις των ηγετών ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής στη Δανία στις αρχές Οκτωβρίου και του τακτικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στο τέλος Οκτωβρίου.