Το βράδυ της Τρίτης, 16 Δεκεμβρίου, θα κορυφωθεί η πενθήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία για την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, καθώς θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία.
Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, που προηγούνται της τελικής ψηφοφορίας στη Βουλή. Αργά το απόγευμα αναμένεται η παρέμβαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Παρακολουθήστε live:
Νατσιός: Η ερήμωση της υπαίθρου συνιστά εθνική απειλή
Με έκκληση για «στήριξη των αγροτών» ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026», ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
«Σώσατε τις τράπεζες, σώστε και τους αγρότες», ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε πως «η εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα συνιστά εθνική απειλή».
«Η συζήτηση του φετινού προϋπολογισμού διεξάγεται υπό τη σκιά αρνητικών δεδομένων που βλάπτουν τον Ελληνισμό στο εσωτερικό και το εξωτερικό και αλλάζουν ραγδαία τους συσχετισμούς», ανέφερε, ενώ έκανε λόγο για «ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών προβλέψεων».
«Η κυβέρνηση», συνέχισε, «το ομολογεί με την υπογραφή της στο τετραετές μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που κατέθεσε στην Κομισιόν, ότι έρχονται χειρότερες μέρες.
Τόσο εσείς κύριε Μητσοτάκη, όσο και ο προκάτοχος σας που αναζητεί την Ιθάκη του, νομίζοντας ότι βρίσκεται στην χώρα των λωτοφάγων, διαχειριστήκατε τα τελευταία χρόνια πάνω από 80 δισ. ευρώ από την Ευρώπη: 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης, πάνω από 45 δισ. από το ΕΣΠΑ 2014-2027, πάνω από 2 δισ. το χρόνο ως αγροτικές επιδοτήσεις. Η ανάπτυξη της χώρας δεν είναι αυτοδύναμη, αλλά εξαρτάται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η παραγωγικότητα στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το 60% του μέσου όρου τους Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε και πρόσθεσε:
«Αυτό είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών φαύλης διακυβέρνησης από τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας. Χρωστούν στις τράπεζες πάνω από ένα δισ. ευρώ και αναπαράγουν τους κάθε λογής “φραπέδες” και “χασάπηδες”. Οι άνθρωποι της Νίκης, δεν έχουμε κουμπάρους στην εξουσία. Έχουμε μόνο χρέος απέναντι στον λαό και στην πατρίδα να καταδείξουμε τα κακώς κείμενα που προέρχονται από την αλαζονεία της εξουσίας. Μια αλαζονεία που οδηγεί σε συγκεκριμένες πολιτικές για τους λίγους και για τους εκλεκτούς.
Δείτε για παράδειγμα τη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων. Σήμερα, δεκάδες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και φορολογούνται με συντελεστή 30% επί των μικτών τους εσόδων. Όλες, εκτός από μία. Ο κυρίαρχος παίκτης της αγοράς, ο ΟΠΑΠ ΑΕ, απολαμβάνει ένα προνομιακό καθεστώς, κατοχυρωμένο με σύμβαση που υπεγράφη το 2013 με το ελληνικό Δημόσιο. Με αυτή τη σύμβαση, ο ΟΠΑΠ προχώρησε σε προπληρωμή 300 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας για μια ολόκληρη δεκαετία μια σκανδαλωδώς μειωμένη επιβάρυνση. Αν πραγματικά σας ενδιέφερε η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, θα είχατε ήδη ανοίξει τη συζήτηση για την αναθεώρηση αυτής της επαχθούς σύμβασης».
Ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε στη διάσωση των τραπεζών και στις φοροαπαλλαγές.
«Διασώσατε τις ελληνικές Τράπεζες με πάνω από 45 δισ. ευρώ. Με το αίμα του ελληνικού λαού. Αυτές οι τράπεζες σήμερα είναι κερδοφόρες στις πλάτες των καταθετών, που εισπράττουν μηδενικά επιτόκια καταθέσεων και πληρώνουν εξωφρενικές προμήθειες συναλλαγών. Το κράτος χάνει πάνω από 20 δισ. ευρώ το χρόνο σε φοροαπαλλαγές. Πόσες από αυτές είναι δίκαιες και ανταποδοτικές; Γιατί είστε με τους λίγους και όχι με τους πολλούς», ανέφερε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.
Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της Νίκης πρότεινε τρόπους «για να χρηματοδοτηθούν αναπτυξιακές και δημογραφικές πολιτικές», όπως είπε.
Συγκεκριμένα, ανέφερε «την επιβολή έκτακτης εισφοράς 20% στα υπερκέρδη μεγάλων επιχειρήσεων, την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνικών προϊόντων, την επιβολή ελάχιστου φόρου 15% στις πολυεθνικές επιχειρήσεις».
Ακόμη, «την επιβολή φόρου 0,1% στις μεγάλες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, την φορολόγηση της υπεραξίας από συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα με συντελεστή 15%, την αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 20% των εμβασμάτων αλλοδαπών, για ποσά που υπερβαίνουν το δηλωθέν εισόδημά τους».
Για την στεγαστική κρίση, είπε πως «οι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν αξιοπρεπή και φθηνή στέγη» και πρόσθεσε πως η Νίκη έχει προτείνει «την αποδέσμευση των κατοικιών που κρατούν στα χέρια τους τα αρπακτικά funds».
«Προτείναμε», συνέχισε «την αποσύνδεση της Golden Visa από την αγορά ακινήτων, γιατί προκαλεί άνοδο στις τιμές. Να δίνονται άλλες επιλογές για την απόκτησή της, όπως η επένδυση ενός εκατομμυρίου ευρώ σε κρατικά ομόλογα».
Αναφερόμενος στο δημογραφικό, σημείωσε πως «οι γεννήσεις το 2024 έπεσαν κάτω από τις 70.000, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.
Δημιουργήσατε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό, χωρίς κανένα σοβαρό δημογραφικό μέτρο αλλά με ημίμετρα. Σας καλούμε να καθορίσετε μετρήσιμους στόχους για τους δημογραφικούς και όχι τα χρήματα. Προτείνουμε επίδομα γέννησης τουλάχιστον 6.000 ευρώ για κάθε παιδί, την χορήγηση μόνιμου μηνιαίου επιδόματος τέκνων τουλάχιστον 200 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 18 έτη κι όχι τα 70 που δίνετε σήμερα. Προτείνουμε την ίδρυση υπουργείου δημογραφικής ανάπτυξης στη θέση της γραμματείας που υπάρχει σήμερα».
Εν συνεχεία συνέκρινε το δημογραφικό με «την ερήμωση της υπαίθρου» την οποία χαρακτήρισε «εθνική απειλή».
«Οι τελευταίοι μήνες της χρονιάς αυτής, επικυρώθηκαν από δύο ολέθριες αποφάσεις σας», είπε και πρόσθεσε:
«Η πρώτη είναι το λουκέτο που βάλατε σε 250 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ και το οποίο τόσους μήνες μετά δεν μας έχετε πει τίποτα.
Η δεύτερη, είναι οι απειλές κατά των αγροτών που διατύπωσε χθες ο κ. Σκέρτσος, ότι αν δεν καθίσουν καλά και δεν θελήσουν να υπαχθούν οι επιδοτήσεις στην εφορία -στην ΑΔΑΕ δηλαδή- αυτές θα διακοπούν ολοσχερώς.
Σκοτώνετε τα πρόβατα των τίμιων κτηνοτρόφων, γιατί αν έρθουν από την Ευρώπη αξιωματούχοι να εποπτεύσουν εμβολιασμούς από την ευλογιά, θα ανακαλύψουν ότι χρειάζονται εμβόλια μόνο για το ένα τρίτο αυτών που έχουν δηλωθεί.
Ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν δικαιοσύνη, σταθερότητα και προοπτική. Όταν βλέπουν ότι οι ενισχύσεις που προορίζονται για τη στήριξή τους γίνονται αντικείμενο σκανδάλων, τότε καταρρέει η εμπιστοσύνη τους στο κράτος. Και χωρίς εμπιστοσύνη, καμία αναπτυξιακή πολιτική δεν μπορεί να σταθεί όρθια.
Απαιτείται η επανασύσταση μιας Αγροτικής Τράπεζας, που θα στηρίζει υγιή, εξωστρεφή εγχειρήματα και όχι δίκτυα εξάρτησης. Ένας εθνικός σχεδιασμός καλλιεργειών, βασισμένος σε επιστημονικά δεδομένα και στρατηγική, όχι στην τύχη. Και ένας ΕΛΓΑ που θα λειτουργεί αξιόπιστα, αποζημιώνοντας τον παραγωγό έγκαιρα και με δικαιοσύνη».
Ο πρόεδρος της Νίκης μίλησε και για την πρόσφατη εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup.
«Καταλαβαίνουμε την αγωνία σας να παρουσιάσετε στον ελληνικό λαό μια επιτυχία που θα του δώσει λίγη ελπίδα και αισιοδοξία», είπε και συνέχισε:
«Η εκλογή του υπουργού των Οικονομικών στη θέση του προέδρου του Eurogroup, μπορεί να αποβεί σε κάτι θετικό -όλοι το εύχονται- μπορεί όμως και να φέρει νέα δεινά για την πατρίδα μας», είπε και πρόσθεσε πως η εκλογή έγινε «σε μια περίοδο που πιέζουν για να αρπάξουν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια από τις ευρωπαϊκές τράπεζες και σε μια περίοδο που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν το ψηφιακό ευρώ, το απόλυτο φακέλωμα κάθε πολίτη από τη ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Νατσιός, αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είπε πως «όπως διαπιστώσαμε στην φετινή συζήτηση, ο υπουργός των Εξωτερικών δεν είπε λέξη για τα ελληνοτουρκικά και για την επικείμενη συνάντησή σας με τον Πρόεδρο Ερντογάν. «Θα φιλοτιμηθείτε να ενημερώσετε την εθνική αντιπροσωπεία, για το τι πάτε να συμφωνήσετε εκεί;», διερωτήθηκε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ενώ ζήτησε την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της διαφάνειας στις διαδικασίες των εξοπλιστικών προγραμμάτων.
Κωνσταντοπούλου: Κανένας προϋπολογισμός δεν μπορεί να έχει τύχη αν δεν είναι υποστηρικτικός προς την κοινωνία
Πρώτη τον λόγο πήρε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, κατά τη συζήτηση κύρωσης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, για τον οποίο είπε ότι «κανένας προϋπολογισμός δεν μπορεί να έχει τύχη αν δεν είναι υποστηρικτικός προς την κοινωνία και τα κοινωνικά αγαθά».
«Σε αυτή τη συζήτηση του προϋπολογισμού, αυτό που με εκκωφαντικό τρόπο αναδίδεται μέσα από την απουσία και μέσα από τη σιωπή και μέσα από την άδεια αίθουσα, είναι ότι τον προϋπολογισμό του 2026, καταθέτει μια κυβέρνηση απερχόμενη και τρομοκρατημένη. Μια κυβέρνηση που δεν τόλμησε καν να εκπροσωπηθεί στη συζήτηση από όλους τους υπουργούς της. Μια κυβέρνηση που στην έναρξη της τελικής φάσης των ομιλιών των πολιτικών αρχηγών εκπροσωπείται στα κυβερνητικά έδρανα μόνον από υφυπουργούς», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και επισήμανε: «Ένας πρωθυπουργός έμφοβος, τρομοκρατημένος, απερχόμενος, ο κ. Μητσοτάκης, παίζει τα ρέστα του, γιατί με όρους τζόγου εκτυλίσσεται η διακυβέρνηση όλων των τελευταίων ετών. Παίζει τα ρέστα του σε τρομοκρατία, σε εκβιασμούς, σε κατατρομοκράτηση των αγωνιζόμενων κοινωνικών ομάδων… Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να κρατηθεί με νύχια και με δόντια στην εξουσία».
Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου ο προϋπολογισμός που κατέθεσε η κυβέρνηση «δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν έχουν καμία αξία τα λόγια και οι δεσμεύσεις σας. Δεν έχουν καμία αξία τα γραπτά και οι λόγοι σας. Όλους τους προϋπολογισμούς που έχετε καταθέσει στο παρελθόν, τους έχετε αναθεωρήσει, ξανά και ξανά και μέσα από αυτές τις αναθεωρήσεις δεν βγήκε ποτέ τίποτα καλό για την κοινωνία. Καμία ανακούφιση, καμία πρόνοια, καμία υποδομή. Βγήκε όμως γερό κομπόδεμα για τους ημέτερους. Βγήκαν πολλά λεφτά για τα λαμόγια που σαν τις μύγες περιτριγυρίζουν την εξουσία, οφέλη για πρόσωπα φαύλα και ανάξια».
Με αφορμή τη συμπλήρωση 6,5 ετών της ΝΔ, στη διακυβέρνηση της χώρας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε ότι η κυβέρνηση «άρμεξε κατά κυριολεξία το Δημόσιο και κάθε δημόσιο φορέα» αλλά και ότι «απομύζησε ανερυθρίαστα και αδίστακτα το δημόσιο χρήμα, ελληνικό και ευρωπαϊκό», διαθέτοντας «δυσθεώρητα ποσά στους κολλητούς και στους δικούς» της, ότι η κυβέρνηση «εξαγόρασε ψήφους μέσα από αυτή τη φαύλη διαχείριση», ότι «μπούκωσε με χρήμα ημετέρους και μέσα ενημέρωσης» ενώ έχει εγκαθιδρύσει ένα «καθεστώς ευνοιοκρατίας, παρεοκρατίας, φαυλοκρατίας, αναξιοκρατίας, κομματοκρατίας» της ΝΔ.
Για την εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στις σχέσεις των μαρτύρων Σεμερτζίδου και Μαγειρία με τη ΝΔ, ενώ έκανε λόγο για «κλίκα ανθρώπων που λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα την ώρα που ο απλός κόσμος λιμοκτονεί και αγωνίζεται για τα προς το ζην».
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός «δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν έχετε εφαρμόσει κανέναν προηγούμενο, αλλά και γιατί σε όλους τους προηγούμενους, αποκρύψατε αυτά που με βροντερό τρόπο αποκαλύπτονται αυτές τις ημέρες στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ». «Ποιος φανταζόταν, όταν έβλεπε τον κ. Μητσοτάκη να κορδώνεται και να κουμπώνεται και να μας λέει για τη χρηστή του διαχείριση, αυτό το πάρτι των δισεκατομμυρίων;», διερωτήθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι «η ΝΔ τα τελευταία έξι χρόνια έχει διαχειριστεί 18 δισ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ». Συμπλήρωσε ότι «ποιος φανταζόταν ότι αυτά τα 18 δισ. ευρώ αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους, θα πηγαίνανε σε αυτά τα λαμόγια της εξουσίας και της ΝΔ» αλλά και «ποιος φανταζόταν ότι τα δεξιά χέρια του κ. Μητσοτάκη θα εμπλέκονταν με τέτοια ένταση σε αξιόποινη πράξη».
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «είναι πια αποδεδειγμένο ότι την εμπλοκή βουλευτών και στελεχών της ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την χρησιμοποίησε το Μαξίμου τον Ιούνιο του 2024, προκειμένου να κρατάει σε εγρήγορση και εξάρτηση τους εμπλεκόμενους βουλευτές». Πρόσθεσε ότι αναμένει από τον πρωθυπουργό να «μας πει αν θα έρθει ο ίδιος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί όπου αποκαλύπτονται όλες οι βρωμιές». Σύμφωνα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, «αυτή η εξεταστική αποδεικνύεται κόλαφος για τη ΝΔ». Παράλληλα, ανέφερε ότι «όσους Ξυλούρηδες, Φραπέδες και άλλους κακοποιούς στείλει ο κ. Μητσοτάκης» να την απειλήσουν, «όσους και αν καλύψει», η ίδια δεν θα σταματήσει τον αγώνα της, ενώ χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «υπόλογο γιατί από τον Ιούνιο του 2024 ο ίδιος γνώριζε για την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και τη συγκεκριμένες συνομιλίες βουλευτών και στελεχών του». «Γνώριζε για τα συγκλονιστικά αυτά στοιχεία και δεν το αποκάλυψε, αλλά το διαχειρίστηκε εκβιαστικά», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου. Για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ανέφερε ότι κάτι τέτοιο σημαίνει «συγκάλυψη του σκανδάλου» του οργανισμού.
Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξέφρασε για ακόμη μια φορά τη συμπαράστασή της στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους, δηλώνοντας ότι «ακόμα και αυτή τη στιγμή είναι στα μπλόκα και αγωνίζονται για την επιβίωσή τους και βλέπουν κάποιους επιτήδειους να τους βγάζουν τη γλώσσα».
Με αφορμή την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι η εμπειρία που αποκόμισε η ίδια από το Eurogroup ως βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου από τον Μάιο του 2012 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 και ως πρόεδρος της Βουλής από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, «ήταν ότι αυτό το μη θεσμοθετημένο όργανο, λειτούργησε παραβιάζοντας τις αρχές της Δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας, αδιαφορώντας για τη λαϊκή εντολή και εκβιάζοντας πρόθυμους να εκβιαστούν, βουλευτές και κυβερνώντες». Πρόσθεσε ότι με «την ευκαιρία της εκλογής σας ως Έλληνα προέδρου (εν. Κυρ. Πιερρακάκη), σε αυτό το όργανο, υπάρχει και το πεδίο, η Ελλάδα να ζητήσει διαφανή λειτουργία κάθε οργάνου που ενεργοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΕΕ, τήρηση πρακτικών αλλά και δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που υπάρχουν, από τις λεγόμενες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των μνημονίων, από το 2010 και μετά. Είναι ευκαιρία κάποια πράγματα να βγουν στο φως».
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επανερχόμενη και πάλι στο θέμα του προϋπολογισμού, δήλωσε ότι «συνολικά δημιουργεί πολλές αμηχανίες, γιατί ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει το βράδυ και θα μας λέει πόσο καλά τα διαχειρίζεται, αλλά το κόμμα του χρωστάει 540 εκατ. ευρώ και αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να είναι έξω από την εξίσωση». «Ποιος είναι αυτός που επιτυγχάνει πλεονάσματα, λέει, από το αίμα των πολιτών, την ώρα που καταχρεώνει τους πολίτες μέσω των τραπεζών και πώς εξασφαλίζει η ΝΔ την απενεργοποίηση κάθε διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Ούτε πλειστηριασμοί, ούτε κατασχέσεις, ούτε φιρμάνια», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και επισήμανε ότι είναι η ώρα «να παραιτηθεί» η ΝΔ για να «ανασάνει ο κόσμος». Απευθυνόμενη στους κυβερνητικούς βουλευτές, δήλωσε ότι «τα πράγματα δείχνουν ότι θα πέσετε με πολύ μεγάλο κρότο, υπό την πολύ μεγάλη οργή των πολιτών».
Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «το μεγάλο διακύβευμα του σήμερα είναι η διαφάνεια, το να απαλλάξουμε τη χώρα και την κοινωνία από αυτή τη μέγγενη της διαρκούς υπερχρέωσης από φαύλες πρακτικές διαφθοράς και να αποδώσουμε τη χώρα, το δημόσιο πεδίο, το δημόσιο ταμείο και χρήμα, εκεί όπου ανήκουν, στην κοινωνία, στους πολίτες, στους μαχόμενους αγρότες, στα παιδιά και στους νέους, σε αυτούς που συγκροτούν το παρόν και το μέλλον».