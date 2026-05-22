Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η πρόταση, την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και στηρίζει σύσσωμη η αντιπολίτευση, έρχεται στον απόηχο της αρχειοθέτησης της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο.

Η Νέα Δημοκρατία έθεσε από την αρχή της συνεδρίασης, ζήτημα εθνικής ασφάλειας δια στόματος Μάκη Βορίδη. Ακολούθησε ψηφοφορία διά εγέρσεως και έτσι, η κυβέρνηση απέφυγε -πρακτικά- την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφού χρειάζονται οι ψήφοι 151 βουλευτών αντί των 120 που ζητούσε το ΠΑΣΟΚ για την τελική απόφαση.

Οξεία κριτική κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη «Νίξον της Ελλάδας», ενώ στο τέλος της ομιλίας του ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ αποχωρεί από τη συζήτηση. «Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο κ. Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής γιατί απλά φοβάται. Την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία και η υπόθεση θα ερευνηθεί σε βάθος θα αποτελέσει παρελθόν όχι μόνο ως πρωθυπουργός αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Γίναμε όλοι μάρτυρες αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι, ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος» είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος «Η συγκάλυψη σκανδάλων είναι η αγαπημένη, καθημερινή σας ενασχόληση κύριοι της κυβέρνησης» είπε ανεβαίνοντας στο βήμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας και συνέχισε: « Ξυπνάτε και σκέφτεστε τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα; Παίρνει σειρά για ακόμη μια φορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Συζητάμε την ανάγκη σύστασης εξεταστικής για αυτήν την πολύκροτη υπόθεση, γινόμαστε μάρτυρες ενός σίριαλ συγκάλυψης», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ. «Τι προσπαθείτε να μας πείσετε; Ότι η σύσταση εξεταστικής απαιτεί 151, ενώ το 2022 απαιτούσε 120. Αυτό που άλλαξε είναι τα νέα αδιάσειστα στοιχεία που σας εκθέτουν και για αυτό δεν θέλετε εξεταστική επιτροπή» δήλωσε. «Το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει την απαράδεκτη διαδικασία. Θα αποχωρήσουμε και από τη συζήτηση και από την ψήφιση», κατέληξε. Στο βήμα ακολούθησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, που ανέλυσε τους λόγους εθνικής ασφάλειας που ένα κράτος προχωρά σε νόμιμες επισυνδέσεις και παρακολουθήσεις.

