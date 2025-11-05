Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει σήμερα ο πρώην υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε στους θεσμούς, υπογραμμίζοντας ότι προσέρχεται ως μάρτυρας, με σκοπό να συμβάλει στην πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας.

Θητεία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ο πρώην Υπουργός ανέλαβε καθήκοντα στις 27 Ιουνίου 2023. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «δεν υπήρξα Υπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλης της Ελλάδας», με ευθύνη απέναντι σε ολόκληρο τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της πατρίδας.

«Πιστεύω στους θεσμούς, όχι στα υπονοούμενα.» είπε.

Ο πρώην Υπουργός ξεκαθάρισε ότι το υλικό που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή δεν αποδίδει κατηγορητήριο σε βάρος του.

«Βάλατε τον “Φραπέ” να κάνει μήνυση στην Τυχεροπούλου;» τον ρώτησε η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Μιλένα Αποστολάκη. Η απάντησή του ήταν «Κατηγορηματικά όχι».

«Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ζητούν να ερευνηθείτε για το αδίκημα της απιστίας» είπε το μέλος της εξεταστικής επιτροπής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

«Διαβίβασαν αμελλητί στη Βουλή την δικογραφία» απάντησε ο Λευτέρης Αυγενάκης. «Μας περνάτε για τρελούς» ανταπάντησε ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Με διακοπή της συνεδρίασης απείλησε ο πρόεδρος της επιτροπής, μόλις ανέβηκαν οι τόνοι.