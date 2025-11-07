Επιμέλεια: Μαριάννα Κορνάρου

Αυστηροποίηση της νομοθεσίας και μέτρα για την πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής ανακοίνωσε από το Ηράκλειο της Κρήτης, μετά το αιματηρό σκηνικό στα Βορίζια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Παρουσιάζοντας αναλυτικά το πλαίσιο των νέων μέτρων για την οπλοκατοχή, ανακοίνωσε νέο τμήμα του ελληνικού FBI που θα εδρεύει στο εξής στην Κρήτη και οριστικό τέλος στις μπαλωθιές με αυστηροποίηση ελέγχων και νομοθετικού πλαισίου.

«Είμαι εδώ για να δώσω μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιο για έλεγχο εγκληματικότητας θα προχωρήσει» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Δεν θα κάνουν κουμάντο οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Δεν θα αμαυρώσουν τον ιστορικό τόπο, παραβατικότητα οπλοκατοχή και βία. Το ποτήρι ξεχείλισε», τόνισε στη συνέχεια.

Για το ελληνικό FBI στην Κρήτη είπε: «Η ΔΑΟΕ, το ελληνικό FBI, απ’ όταν ιδρύθηκε αποφασίσαμε να έχει ένα κλάδο στην Βόρεια Ελλάδα και ένα κλαδί στην Κρήτη γιατί είχαμε κατανοήσει την αναγκαιότητα της παρουσίας της υπηρεσίας αυτής σε κρίσιμες περιοχές της επικράτειας. Αυτό το κλαδί το ενισχύουμε, το στελεχώνουμε και το αναβαθμίζουμε σε Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη».

Για τις μπαλωθιές στα γλέντια και τους γάμους

Αναλύοντας το πλέγμα των δράσεων ο Υπουργός ανακοίνωσε:

Κακουργηματική ποινή για παράνομη οπλοκατοχή.

Σε περίπτωση κινδύνου ζωής, όταν υπάρχει πχ βεντέτα, θ α λαμβάνονται μέτρα προληπτικού χαρακτήρα

Θα ε πανεξεταστεί το πλαίσιο σε όλες τις άδειες οπλοφορίας για σκοποβολή

Για τις μπαλωθιές, η απαγορευτική διάταξη επεκτείνεται σε όλες τις κοινωνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις

Ειδικά για τις μπαλωθιές είπε ότι «πέρα από την επίδειξη της δύναμης που κάνουν κάποιοι θα αυστηροποιηθεί η νομοθεσία και οι έλεγχοι σε γάμους, βαφτίσεις και γλέντια».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που προωθούνται γίνεται πλέον «κακουργηματική πράξη η οπλοκατοχή πιστολιών και περιστρόφων» ενώ αναφέρθηκε και στην δημιουργία νέου τμήματος ειδικών εγκληματικών δραστηριοτήτων στο νησί, που θα λειτουργήσει από 1ης Μαρτίου 2026.

Για την οπλοκατοχή ειδικότερα είπε ότι θα υπάρχει κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου που αφορά και τα περίστροφα με τα πιστόλια ενώ κακουργηματική θα είναι και η ποινή κάποιου δράστη που υποτροπίασε σε πλημμεληματική κατοχή όπλου. Παράλληλα, επεσήμανε πως θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης αδειών για σκοποβολή καθώς κάποιοι – όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης – χρησιμοποιούν την σκοποβολή ως πρόφαση.

Προανήγγειλε ακόμη σαρωτικούς ελέγχους, με στοχευμένες δράσεις για ναρκωτικά, ζωοκλοπές, οπλοκατοχή και κάθε έκνομη δραστηριότητα. «Πριν από 25 χρόνια ξεκινήσαμε στην Κρήτη τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) με 6 μονάδες και δυναμικότητα 250 αστυνομικούς. Αυτά τα τμήματα τώρα ανασχηματίζονται για ενιαία επιχειρησιακή δράση σε κάθε νομό της Κρήτης και αναβαθμισμένη εκπαίδευση» είπε ο Υπουργός και ξεκαθάρισε ότι από την ερχόμενη Τρίτη ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στο νησί με 50 ακόμη αποσπασμένους αστυνομικούς από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις:

Αναφερόμενος στις παρανομίες και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι οι νόμοι ισχύουν για όλους και θα δώσει στη δημοσιότητα όλα τα ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις στο νησί. Πρόσθεσε ότι συνολικά πλέον έχουν καταλογιστεί 33.500.000 ευρώ από όσα εντοπίστηκαν ως παρανόμως εισπραχθέντα. Είπε μάλιστα ότι εντοπίστηκαν 4 οικογένειες με 52 φυσικά πρόσωπα και 79 τραπεζικούς λογαριασμούς που έπαιρναν κατά μέσο όρο περίπου 4.000.000 ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν μπορεί πια να υπάρχουν νησίδες παραβατικοτητας, όπου οι πολίτες στη χώρα να νιώθουν ανασφάλεια» είπε.

Για το μακελειό στα Βορίζια:

«Η Αστυνομία κάνει μεθοδικά τη δουλειά της και θα εξιχνιαστεί απόλυτα η υπόθεση στα Βορίζια» είπε ο Υπουργός και πρόσθεσε ότι ένας εκ των προφυλακισμένων είναι δημοτικός σύμβουλος εκλεγμένος στην περιοχή. «Ε λοιπόν -σχολίασε ο Υπουργός- ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και ας δούμε το δίκαιο του ισχυρού, που ζούμε».

«Η Αστυνομία με φιλότιμο και αυτοθυσία συχνά κάνει τη δουλειά της αλλά οι νταήδες επιμένουν να καταπατούν περιουσίες και δικαιώματα των άλλων κι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί» είπε κλείνοντας τις ανακοινώσεις του ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.