Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγει οι αυλαία του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός ανέβηκε στο βήμα αμέσως μετά τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρο Ρουσόπουλο και θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών, που θα διαρκέσουν ως τις 17 Μαΐου.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo.

Δείτε live :

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση:

Το πρόγραμμα του συνεδρίου

Αναλυτικά, την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ στις 19:25 της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών.

Το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 11:30, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Το Σάββατο 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Σμυρλή, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Manfred Weber, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μάξιμου Χαρακόπουλου, των αντιπροέδρων του κόμματος, Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη και του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, στις 12:05, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου.